Umut Efe bebeğe, 23 Nisan hediyesi - Son Dakika
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Umut Efe bebeğe, 23 Nisan hediyesi

6 saat önce

Bilecik'te yaşayan ve daha önce iki çocuklarını bağırsak yetmezliği hastalığı sonucu yitiren Selçuk-Demet Ceylan çiftinin 20 aylık bebekleri Umut Efe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde...

Umut Efe bebeğe, 23 Nisan hediyesi, System.String[]

Bilecik'te yaşayan ve daha önce iki çocuklarını bağırsak yetmezliği hastalığı sonucu yitiren Selçuk-Demet Ceylan çiftinin 20 aylık bebekleri Umut Efe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleşen ameliyatla sağlığına kavuştu.

Selçuk-Demet Ceylan çiftinin dört ve iki yıl önce doğan çocukları, doğumdan kısa süre sonra ince bağırsakta emilik kusuru yaratan doğumsal bir hastalık olan mikrovillus inklüzyon sonucu yaşamını yitirdi.

Çiftin, 2018'de doğan oğulları Umut Efe'ye de Eskişehir'deki Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde mikrovillus inklüzyon hastalığı teşhisi konuldu.

Eskişehir'deki 6 aylık tedavisinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Umut Efe, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Maşallah Baran ve ekibi tarafından 14 ay boyunca serviste tedavi edildi.

23 Nisan'da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden 20 aylık bir bebeğin organlarının ailesi tarafından bağışlanmasının ardından yapılan tetkiklerde bebeğin ince bağırsağının Umut Efe'ye naklinin uygun olduğu belirlendi.

Prof. Dr. Maşallah Baran ve Doç. Dr. Cem Tuğmen'in de yer aldığı 17 kişilik ameliyat ekibi, 23 Nisan günü bağışçıdan alınan 150 santimetre uzunluğundaki ince bağırsağı, 8 saat süren ameliyatla Umut Efe'ye nakletti.

Minik bebeğin yoğun bakımda tedavisi devam ederken, sağlığının iyiye gitmesiyle 4 gün sonra solunum cihazı çıkarıldı.

"Bebeğimizin sağlık durumu iyiye gidiyor"

Prof. Dr. Maşallah Baran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Umut Efe'nin sağlığına kavuşması için ekibiyle 14 aydır mücadele ettiklerini belirtti.

Umut Efe'yi sağlığına kavuşturacak olan ince bağırsağın bulunduğunu öğrendiğinde çok mutlu olduğunu belirten Baran, şöyle konuştu:

"Bebeğimizi 14 ay boyunca damardan besledik. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde böyle önemli bir organ naklini yapmak çok önemliydi. Tüm izolasyon koşullarını hassasiyetle takip ederek nakil ameliyatını gerçekleştirdik. Bebeğimizin yoğun bakım sürecinde tedavisi devam ediyor. Onu solunum cihazından ayırdık. Bebeğimizin sağlık durumu iyiye gidiyor. En kısa sürede yeniden ağızdan beslenmeye başlayacak."

- "23 Nisan'da bir çocuğa verilen en anlamlı hediye"

SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakli Merkezi'nde Böbrek ve İnce Bağırsak Nakli Sorumlu Hekim Doç. Dr. Cem Tuğmen de hastanelerinin, ince bağırsak naklinde Türkiye'de akredite edilen 4 merkezden biri olduğunu söyledi.

Umut Efe bebeğe uygun organ bulunduğunda yanında ailesinin olmadığını anlatan Tuğmen, şöyle devam etti:

"Ameliyat için gerekli izinlerin bilgisayar ortamında alınmasının ardından hızlı bir şekilde nakil ameliyatına başladık. Ailenin İzmir'e gelmesi için idari makamlardan izin aldık. Kovid-19 sürecinin başlamasının ardından bizim hastanemiz pandemi hastanesi olmuştu. Hastanemizin birçok servisinde Kovid-19'lu hastalar tedavi görüyor ama biz Umut Efe'nin nakil olacağını düşündüğümüz için ona hep steril bir ortamda tedavi ettik.

Bebeğimizin bekleme şansı olmadığı ve ince bağırsak bağışının çocuklarda az olduğu için nakil ameliyatını gerçekleştirdik. Ben yaptığımız nakli bir melekten bir meleğe can aktarımı olduğunu düşünüyorum. Bebeğimizin, Ulu önder Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu güzel günde en anlamlı hediyeyi aldığını düşünüyorum."

"Umut Efe'nin kaderi ağabeyleri gibi olmadı"

Anne Demet Ceylan ise bebekleri için uygun organın bulunduğunu öğrendiğinde mutlulukta ağladığını belirterek, "Biz iki bebeğimizi bu hastalık yüzünden kaybettik ama Umut Efe'nin kaderi onlar gibi olmadı. Çocuğumu sağlığına kavuşturan doktorlara çok teşekkür ederim. Oğlum onlar sayesinde hayatta." dedi.

Hastane başhekimi Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu ise pediatrik yaş gruplarında ince bağırsak naklini yapan Türkiye'deki tek hastanenin kendilerini olduğunu, Umut Efe'nin tedavisinin Kovid-19 sürecinde organ nakli bekleyenler ve fedakarca çalışan sağlık çalışanları için moral kaynağı olduğunu dile getirdi.

23 Nisan, İzmir, EFE, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 11:08 Kaynak: AA


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