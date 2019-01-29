Son Dakika Haberleri: Umut Ettikçe Özgürsün' Sloganıyla Kadınları Dolandırıyorlardı

Umut Ettikçe Özgürsün' Sloganıyla Kadınları Dolandırıyorlardı

6 dakika önce

İSTANBUL merkezli 3 ilde kadınları mağdur eden bir şebekeye yönelik operasyon düzenlendi.

Umut Ettikçe Özgürsün' Sloganıyla Kadınları Dolandırıyorlardı, System.String[]
İSTANBUL merkezli 3 ilde kadınları mağdur eden bir şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kadınları kandırmak için sosyal medya ve yerel televizyon kanallarına 'Umut Ettikçe Özgürsün' sloganıyla yayınlar ve paylaşımlar yaptığı belirlendi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelen ihbarlar üzerine polis ekipleri kadınlara borç para vererek senet imzalatan ve tefecilik yapan bir şebekeyle ilgili çalışma başlattı. 

BORCUNU ÖDEMEYEN KADINI FUHUŞA ZORLUYORLAR

Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda iddiaya göre liderliğini Cem T.'nin yaptığı suç örgütüne başvuran kadınlara borç para vererek senet imzalattığı ve tefecilik yaptığını tespit etti. Şüphelilerin borçlarını ödeyemeyen kadınları ise darp ettiği hatta zaman zaman alıkonuldukları ve fuhuşa zorlandığı belirlendi. Polis şüphelilerin yerel televizyon kanalları ve sosyal medya üzerinden 'Umut Ettikçe Özgürsün' sloganıyla paylaşım ve yayınlar yaptığını tespit etti.

10 GÖZALTI

Bu bilgiler üzerine İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Kayseri ve Antalya'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Cem T.'nin de aralarında bulunduğu 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 

SENETLER VE KADINLARIN BİLGİLERİNİN BULUNDUĞU AJANDA

Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda 3 kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, 12 senet, 7 boş senet ve mağdur kadınların alacak verecek gibi bilgilerinin bulunduğu bir ajanda ile bazı isimlerin bulunduğu çeteleler ele geçirildi. 

POLİS MAĞDUR KADINLARA ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şebeke tarafından başka mağdur edilen kadın olup olmadığına yönelik çalışmaları devam ederken, polis mağdur kadınlara ulaşmaya çalışıyor. Şüpheliler hakkında, 'Nitelikli yağma', 'Tefecilik', 'Cinsel saldırı', 'Tehdit', 'Kasten yaralama', 'Kişinin hürriyetinden yoksun bırakılması' ve 'Ruhsatsız silah' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:49 Kaynak: DHA

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