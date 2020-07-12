Umut Geçen, Manisa BBSK'da! - Son Dakika

Umut Geçen, Manisa BBSK'da!

Türkiye Basketbol Ligi 2020-2021 sezonu kadrosunu şekillendiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, geçtiğimiz sezonu Mamak Belediyespor'da tamamlayan 23 yaşındaki genç guard Umut Geçen'i kadrosuna dahil etti.

Türkiye Basketbol Ligi 2020-2021 sezonu kadrosunu şekillendiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, geçtiğimiz sezonu Mamak Belediyespor'da tamamlayan 23 yaşındaki genç guard Umut Geçen'i kadrosuna dahil etti.

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1.85 uzunluğundaki oyuncu Türkiye Basketbol Ligi'nde Acıbadem, İstanbulspor, Finalspor ve Mamak Belediyespor formalarını giydi.


Koronavirüs tedbirleri kapsamında normal sezon sona ermeden tamamlanan 2019-2020 sezonunda 22 maçta forma giyen Umut Geçen, 12.09 dakika, 2.64 sayı, 1.45 ribaund ve 1.14 asist ortalamaları ile ligi tamamlamıştı.


Umut Geçen ayrıca, Manisa BBSK'nın TB2L'de mücadele ettiği ve şampiyonluk yaşadığı 2017-2018 sezonunda da takım için mücadele etmişti.


Büyükşehir Belediyespor, Manisa, Mamak, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 15:27 

Son Dakika Spor Umut Geçen, Manisa BBSK'da! - Son Dakika Spor
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