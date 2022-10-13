Umut, kediye ekmek verirken otomobilin altında kalınca öldü - Son Dakika
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Umut, kediye ekmek verirken otomobilin altında kalınca öldü

13.10.2022 17:56
Umut, kediye ekmek verirken otomobilin altında kalınca öldü

İZMİT'te, otomobilin altına giren kediye ekmek vermek isterken aracın hareket etmesi sonucu altında kalan 4 yaşındaki Umut Özsoy, yaşamını yitirdi.

İZMİT'te, otomobilin altına giren kediye ekmek vermek isterken aracın hareket etmesi sonucu altında kalan 4 yaşındaki Umut Özsoy, yaşamını yitirdi.

Olay, dün İzmit Alikahya Mahallesi İncirli Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Beytullah A. otomobiliyle seyir halindeyken bir evin balkonundaki akrabasını görmesi üzerine durup sohbet etmeye başladı. Bu sırada Beytullah A.'nın otomobilin altına giren kediyi gören Umut Özsoy, ona ekmek vermek için aracın altına girdi. Beytullah A. otomobiliyle hareket edince çocuk otomobilin altında kalarak ağır yaralandı. Sürücü çocuğun yaralandığını fark etmesi üzerine hemen kendi aracıyla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk yaşamını yitirdi. 3 kardeşten biri olan Umut'un ikiz kız kardeşi olduğu öğrenildi. Umut'un cenazesi bugün Körüktepe Mezarlığında toprağa verildi.

Kazanın ardından çocuğun akrabası olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Beytullah A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: DHA

Alikahya, Kocaeli, Umut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Umut, kediye ekmek verirken otomobilin altında kalınca öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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