Umut Kervanı Derneği Batman Şubesi'nden Suriyeli ailelere yardım - Son Dakika

Umut Kervanı Derneği Batman Şubesi tarafından Suriyeli 100 aileye giyim yardımında bulunuldu.
Umut Kervanı Derneği Batman Şube Başkanı Mehmet Ali Işık, hayırsever vatandaşlar tarafından kendilerine ulaştırılan elbiseleri Suriyeli mağdur ailelere dağıttıklarını söyledi.
Suriyeli 100 aileye yardım yapacaklarını aktaran Işık, dağıtımların 3 gün boyunca devam edeceğini kaydetti.
Yardım çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Işık, dernek sistemine kayıtlı 13 bin mağdur ailenin bulunduğunu aktardı.
Işık, hayırseverlerin yardımlarını beklediklerini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 13:47 - Kaynak: AA
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