Umut Kervanı Derneği Batman Şubesi'nden Suriyeli ailelere yardım - Son Dakika

Yardım çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Işık, dernek sistemine kayıtlı 13 bin mağdur ailenin bulunduğunu aktardı.

Umut Kervanı Derneği Batman Şube Başkanı Mehmet Ali Işık , hayırsever vatandaşlar tarafından kendilerine ulaştırılan elbiseleri Suriyeli mağdur ailelere dağıttıklarını söyledi.

Umut Kervanı Derneği Batman Şubesi tarafından Suriyeli 100 aileye giyim yardımında bulunuldu.

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