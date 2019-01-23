Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı'nın 2018 Faaliyetleri

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Başkanı Cengiz Kurtaran, vakfın geçen yıl 49 bin 487 aileye 5 milyon 678 bin 174 liralık ayni ve nakdi yardım yaptığını bildirdi.

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Başkanı Cengiz Kurtaran, vakfın geçen yıl 49 bin 487 aileye 5 milyon 678 bin 174 liralık ayni ve nakdi yardım yaptığını bildirdi.



Kurtaran, vakfın geçen yılki faaliyetlerine ilişkin düzenlenen basın toplantısında, Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı'nın kurulduğu 2013 yılından itibaren hayırsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahipleri arasında umut olmaya devam ettiğini dile getirdi.



Geçen yıl da aynı kararlılıkla sayısız faaliyet icra ettiklerini belirten Kurtaran, gelen yardımları şeffaflık ilkesi dahilinde bekletmeksizin zamanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını, hayırseverleri bu konuda bilgilendirdiklerini ve kamuoyuyla paylaştıklarını söyledi.



Kurtaran, vakfın 2018 yılı yardım faaliyetlerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:



"Yıl içerisinde yaklaşık 2 bin 697 aileye 1 milyon 120 bin 819 liralık düzenli olarak nakdi yardım yapılmıştır. Yıl boyunca ihtiyaç sahibi ve mağdur 889 ailenin çocuklarına 83 bin 625 liralık kırtasiye malzemesi, 2 bin 461 ailenin çocuklarına 173 bin 190 liralık ayakkabı, 6 bin 281 aileye 1 milyon 95 bin 212 liralık giyim, 251 aileye 142 bin 424 liralık çeşitli ev eşyası, 101 aileye 82 bin 975 liralık yakacak, 574 aileye 19 bin 940 liralık un, 877 aileye 76 bin 854 liralık temizlik ürünü yardımı yapıldı. Hem yerelde hem de ülkelerindeki savaştan dolayı ülkemize sığınan mağdur ailelerden oluşan 457 aileye toplamda 28 bin 506 liralık sıcak yemek yardımı yapıldı. Başta Bangladeş olmak üzere medresede okuyan talebelerin Kuran-ı Kerim ihtiyacını gidermek için 8 bin 200 liralık Kuran-ı Kerim'i talebelerimize hediye ettik. Özründen ve hastalıktan dolayı 2 vatandaşımıza 9 bin 450 bin liralık akülü sandalye yardımında bulunduk. Geçen yıl vakfımız ayni ve nakdi olarak toplam da 49 bin 487 aileye 5 milyon 678 bin 174 liralık yardım yaptı."



Özellikle ramazan ayında olmak üzere yıl boyunca 19 bin 536 aileye 1 milyon 613 bin 868 liralık gıda kolisi dağıttıklarını aktaran Kurtaran, Kurban Bayramı'nda 12 bin 871 aileye 963 bin 564 liralık 1,5 kilogramlık kırmızı et paketi dağıttıklarını, yıl boyunca da 203 bin 720 lira değerinde 375 adak ve akika kurbanını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını kaydetti.



Işık, 2019 yılında da ihtiyaç sahibi ailelere ve yetim çocuklara umut olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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