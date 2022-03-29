Umut Kervanı Vakfı Diyarbakır'da 2 bin aileye ramazan yardımı yapacak - Son Dakika
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Umut Kervanı Vakfı Diyarbakır'da 2 bin aileye ramazan yardımı yapacak

29.03.2022 12:41
Umut Kervanı Vakfı Diyarbakır'da 2 bin aileye ramazan yardımı yapacak

Umut Kervanı Vakfı Diyarbakır Şubesi, ramazan dolayısıyla ilde yaşayan 2 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi ve et yardımında bulunacak.

Umut Kervanı Vakfı Diyarbakır Şubesi, ramazan dolayısıyla ilde yaşayan 2 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi ve et yardımında bulunacak.

Vakfın Diyarbakır Şube Başkanı Şahin Elelçi ve vakıf üyeleri tarafından içinde yağ, pirinç, bulgur, makarna, şeker gibi temel gıda ürünlerinin bulunduğu koliler hazırlandı.

Koliler ramazan öncesi kentteki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Elelçi, gazetecilere, ramazana sayılı günler kaldığını, İstanbul'dan Ağrı'ya, Diyarbakır'dan Gümüşhane'ye kadar Türkiye'nin dört bir yanına yönelik yardım çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

"Yardımları 10 bin aileye çıkarmayı düşünüyoruz."

Ramazanda yapacakları yardım çalışmaları ile ilgili hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Elelçi, hayırseverlerin katkısıyla hazırlanan gıda kolisi ve kurban etlerini ramazan öncesi yoksul ailelere ulaştıracaklarını belirtti.

Elelçi, "Ailelerimize ramazan ayını güzel bir şekilde yaşatmak istiyoruz. Tespitini yaptığımız ailelere gıda paketlerini, kurban etlerini ve kahvaltı paketlerini ulaştıracağız. Bu mübarek ayda hayırseverler ile mağdurları yan yana getirmek istiyoruz. Bu güzel ve mübarek ayı bereketle geçirmelerine vesile olmak istiyoruz." dedi.

Gıda kolilerinde bir ailenin ihtiyacını karşılayabilecek malzemeler bulunduğunu dile getiren Elelçi, ramazanda da hayırseverlerin katkısını beklediklerini aktardı.

Şahin Elelçi, "Diyarbakır'da 2 bin aileye gıda kolisi ve et ulaştırmayı hedefliyoruz. Böylelikle hem iftar hem de sahurlarını daha rahat bir şekilde yapacaklarını umuyoruz. Şu anda hedeflediğimiz rakam 2 bin ancak bu sayı da artabilir. Hayırseverler yardımlarını sürdürdüğü müddetçe yardımları 10 bine çıkarmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Diyarbakır, Gümüşhane, Ramazan, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Umut Kervanı Vakfı Diyarbakır'da 2 bin aileye ramazan yardımı yapacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Umut Kervanı Vakfı Diyarbakır'da 2 bin aileye ramazan yardımı yapacak - Son Dakika
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