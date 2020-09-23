'Umut Kolonyaları' protokolü imzalandı - Son Dakika

'Umut Kolonyaları' protokolü imzalandı

Mersin Üniversitesi, Akdeniz Belediyesi ve Mersin Umut Girişimciler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi arasında;

'Umut Kolonyaları' protokolü imzalandı, System.String[]

Mersin Üniversitesi, Akdeniz Belediyesi ve Mersin Umut Girişimciler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi arasında; kooperatif üyesi engeli bireylerin katkısıyla Mersin Üniversitesi Kozmetik, Temizlik ve Kimyevi Ürünler Üretim, Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (MÜKAM) tarafından üretilen "Umut Kolonyaları" ile ilgili protokol imzalandı.

Mersin Üniversitesi Senato Odasında gerçekleştirilen imza törenine; Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Mersin Umut Girişimciler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Soner Demir, MÜKAM Müdürü Doç. Dr. Göktürk Avşar ile diğer yetkililer katıldı.

"Ülke çapında da bu ürünleri dağıtarak büyük bir eksikliği gidermiş olacağız"

İmza töreninde konuşan Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Mersin Üniversitesi ve Akdeniz Belediyesi işbirliğiyle Mersin Umut Girişimciler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile birlikte çok güzel bir projeye daha imza atıldığını söyledi. Rektör Çamsarı, temelleri pandemiden önce atılan, ancak pandemi döneminde duyulan ihtiyaç doğrultusunda hızla faaliyete geçirilen kimyasal ürünlerin üretiminden sorumlu merkez MÜKAM'ın, üniversite hastanesi ve kampüsünde dezenfektan ihtiyacı başta olmak üzere birçok ürünle hizmet verdiğini kaydetti. Prof. Dr. Çamsarı, Umut Girişimciler Kooperatifi'nin talebi ve Akdeniz Belediyesi'nin desteğiyle kısa sürede engelli bireylerin katılımının sağlandığı projenin hayata geçirildiğini belirterek, "Kapasite açısından gerçekten ciddi bir ihtiyacı gidereceğine inandığım dezenfektan ve kolonya başta olmak üzere ve ilerleyen süreçte diğer çeşitlerini de buna katarak güzel bir ürün yelpazesi elde ettik. İnşallah bundan sonra hem kooperatifimizle hem belediyeyle başta ilimiz olmak üzere ülke çapında da bu ürünleri dağıtarak büyük bir eksikliği gidermiş olacağız. Ben Mersin Üniversitesi olarak böyle bir projede olmaktan gurur duyuyorum ve sizlerin önünde başta Göktürk hocamız ve her iki başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu kooperatif, Mersin'de ilk, Türkiye'de sekizinci kurulan kooperatif"

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak da projenin önemine değinerek, "Ortada hem merdiven altı olmayan ürünler var hem bilimsel araştırmalar sonucu elde edilmiş ürünlerle Mersin Üniversitemiz var, bir o kadar da önemli engelli kardeşlerimiz var. Bu kooperatif, Mersin'de ilk, Türkiye'de sekizinci kurulan kooperatif. Bu üretimin bilimsel bir ayağı olması çok önemli. Bundan dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ve MÜKAM Müdürü Göktürk Avşar hocamıza teşekkür ediyoruz. Sosyal yönü olduğu kadar, sağlık yönü de olan bu projeyi önemsiyoruz" diye konuştu.

Başkan Gültak, diğer belediye ve kurumlara da kolonya ve dezenfektan ihtiyaçlarını bu doğrultuda gidermeleri önerisinde bulundu.

"Umut Kolonyalarını üretmenin haklı gururunu yaşıyoruz"

Mersin Umut Girişimciler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Soner Demir ise "Engellilerin de neler başaracağını göstermiş olduk" diyerek, Rektör Çamsarı ile görüştüklerini ve kendisinin desteği sonrasında MÜKAM ile işbirliği yaparak Umut Kolonyalarının ortaya çıktığını belirtti. Demir, "Araştırmalarımız neticesinde, Çukurova Bölgesinde limon kolonyası üreten bir tesis olmadığını gördük. Mersin Üniversitemize ve MÜKAM Müdürü Göktürk hocamıza bu üretimi yapıp yapamayacağımızı danıştık. Şu an bunu gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu projeyle birlikte, Mersin'de ilk engelsiz atölyemizi kurduk. Burada, engelli kardeşlerimizden 8 kişi istihdam edildi" ifadelerini kullandı.

Umut Kolonyalarının kendi baskı makineleriyle yine engelli çalışanlar tarafından brail alfabesiyle de etiket baskılarının gerçekleştiğini vurgulayan Demir, "Başta Rektörümüze ve Akdeniz Belediye Başkanımıza bize bu fırsatı verdiği için, bizlere inandığı ve güvendiği için, engellilerin neler yapıp neler başarabileceğini topluma, kamuoyuna ve Mersin'e duyurduğu için huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Yarınlar engel değil, umut dolu" dedi.

"Uygun fiyatlı, kaliteli ve sağlıklı ürünlerin üretimini gerçekleştirdik"

MÜKAM Müdürü Doç. Dr. Göktürk Avşar ise projede ilk olarak Mersin Üniversitesi Hastanesinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yola çıkıldığını, zaman içerisinde merkezde 30 farklı ürünün üretilir duruma geldiğini kaydetti. Pandemi ile birlikte Türkiye'de kolonya ve dezenfektan ihtiyacının arttığını vurgulayan Avşar, merdiven altı üretimlerin ciddi sağlık problemlerine yol açtığını, ancak MÜKAM'da uygun fiyatlı, kaliteli ve sağlıklı ürünlerin üretiminin gerçekleştirildiğini ifade etti. Merkezde özellikle bölgenin narenciye başta olmak üzere doğal ürünlerinden faydalandıklarını belirten Avşar, projeye emeği ve katkısı bulunanlara teşekkür etti.

Protokol töreni, karşılıklı imza atılması ile sona erdi. - MERSİN

Mersin Üniversitesi, Kooperatif, Akdeniz, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 11:33 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Umut Kolonyaları' protokolü imzalandı - Son Dakika Ekonomi

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