Umut Meraş konusuyla ilgili Caner'in savunması, sosyal medyada espri konusu oldu

Fenerbahçe'de Caner Erkin'in beğendiği bir Tweet gündem oldu. Yıldız oyuncunun menajeri Batur Altıparmak, Caner'in bu konuyla ilgili kullandığı ifadeleri paylaştı.

"CANER İLE KONUŞTUM"

Batur Altıparmak, "Ben Caner ile konuştum. Caner bana 'ben beğenmedim, benim ufaklık telefonla oynarken herhalde beğen tuşuna bastı. Hemen kaldırdım. Ben böyle bir şey asla yapmam' dedi" bilgilendirmesini yaptı.

İşte Caner hakkında yapılan yorumlar: