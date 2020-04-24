Umut Meraş: Le Havre bana Avrupa'da büyük kapılar açacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Umut Meraş: Le Havre bana Avrupa'da büyük kapılar açacak - Son Dakika Spor

Umut Meraş: Le Havre bana Avrupa'da büyük kapılar açacak

6 saat önce

"Yakın gelecekteki en büyük hayilim Premier Lig'de oynamak""EURO2020'nin ertelenmesi bizim için iyi oldu""12 Mayıs'ta Fransa'ya geri döneceğim, Haziran'da liglerin başlama ihtimali var"İstanbul DHA - Fransa ekibi Le Havre'de forma giyen A Milli Takım sol beki Umut Meraş, Fransa'da oynamayı...

Umut Meraş: Le Havre bana Avrupa'da büyük kapılar açacak, System.String[]

"Yakın gelecekteki en büyük hayilim Premier Lig'de oynamak"

"EURO2020'nin ertelenmesi bizim için iyi oldu"

"12 Mayıs'ta Fransa'ya geri döneceğim, Haziran'da liglerin başlama ihtimali var"

İstanbul DHA - Fransa ekibi Le Havre'de forma giyen A Milli Takım sol beki Umut Meraş, Fransa'da oynamayı seçme amacının kendisini geliştirmek olduğunu belirterek hedefinin Premier lig olduğunu söyledi. Koranavirüs salgını konusunda Avrupa'da durumun daha kötü olduğunu söyleyen yetenekli oyuncu 12 Mayıs'ta Fransa'ya döneceğini ve 3 hafta antrenman yapıp liglerin Haziran ayında başlatılmasının planlandığını da ifade etti.

Spor Arena'nın Instagram hesabında Uğur Yapıcı ile gerçekleştirdiği canlı yayında koronavirüsü nedeniyle futbola verilen arada karantina günleri, kariyeri ve gelecek planlamasına dair açıklamalar yapan ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili duygularını paylaşarak sözlerine başlayan Umut Meraş, "Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Bayramı'nı kutluyorum. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Şu an salgın sebebiyle istedikleri gibi kutlayamadılar ama umarım evlerinde mutlu bir şekilde bugünü geçirmişlerdir" dedi.

AVRUPA'DA DURUM DAHA KÖTÜ

Türkiye'de koronavirüs ile mücadelenin Avrupa'dan çok daha başarılı yönetildiğini vurgulayan milli futbolcu, "1.5 aydır Türkiye'deyim. Fransa'da durumlar kötüleşmeye başlamıştı. Türkiye'ye dönüp ailemin yanında karantinada olmak istedim. Böyle daha sağlıklı olacağını düşündüm. Pandemi sürecinde Fransa'da gerekli tedbirler alınmadı. Avrupa ülkeleri şu an zor durumdalar. Bizim ülkemiz iyi durumda. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yardımlar da yapıyoruz.. Herkes evde kalsın ve bir an önce bu hastalıktan kurtulup günlük hayatımıza devam edebilelim" şeklinde konuştu.

Liglere verilen araya karşın çalışmalarını düzenli bir şekilde yürüttüğünü dile getiren Umut, "Yediklerimize, içtiklerimize çok dikkat ediyoruz. Beslenmeme, uyku düzenime dikkat ediyorum. Özel spor hocamla bahçede antrenmanlarımıza devam ediyor. Salgın bittikten sonra ligler başlayacak ve bizim de hazır olmamız gerekiyor. Hazır olmazsak büyük sakatlıklar yaşayabiliriz. Kulübüm de program gönderiyor." ifadelerini kullandı.

LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Umut Meraş, liglerin başlangıç tarihi hakkında ise "Haziran ayının ortası gibi Fransa'da liglerin başlayacağını düşünüyorum. Fransa'da 11 Mayıs'a kadar sokağa çıkma yasağı var. 12 Mayıs'ta geri döneceğim ve antrenmanlara başlayacağım. 3-4 hafta sonra liglere başlayıp bitirmeyi hedefliyorlar. Ligler hemen başlamayacak. Öncesinde küçük bir kamp yapıp sonra maçları oynayacağımızı düşünüyorum. Aksi halde büyük sakatlıklar yaşanır." dedi.

"TAKIMIM ADINA İYİ OLDU"

"EURO 2020'nin ertelenmesi hakkında ne düşünüyorsun?" sorusunu da yanıtlayan Umut Meraş, "Avrupa Şampiyonası'nda oynamayı çok istiyordum. Kariyerim için önemli bir basamak olacaktı. Takımımızda Merih, Dorukhan, Yusuf gibi sakatlarımız vardı. Kendi adıma üzülmemize rağmen, takımımın için sevindim. Sakat kardeşlerimi de öpüyorum ve onlarla birlikte daha da güçlü olacağımızı hissediyorum. Hepsi birbirinden değerli oyuncular. Hepsine ihtiyacımız var. Geçen Yusuf Yazıcı ile konuştuk. Yusuf'un yaşadığı sakatlığı ben de yaşadım. Yusuf sakatlıktan daha uzun süre de geri dönebilecek. Onun adına da iyi oldu." dedi.

Umut Meraş, milli takım kamplarını ise "Fransa'da oynamayı seçme amacım da kendimi geliştirmekti. Milli takımda oynama hedefim vardı. O anı bekliyordum. Forma giydiğimde elimden geleni yaptım. Uzun süre bu formayı gitmeye devam ederim. Milli takımda kamplar çok neşeli geçiyor. Yaş ortalamamız gerçekten çok düşük. Yaşlar yakın olduğu için herkes birbirine şaka yapabiliyor. Hepimiz alt milli takımlarda birlikte oynamıştık. Yukarıda birleşince de güzel bir sinerji yakaladık. Hiç gruplaşma yok. Yemekleri birlikte yeriz, hep birlikte hareket ederiz. Bu sahaya da yansıyor. Fransa'dan 4 puan alarak bunu gösterdi. Tüm oyuncular pırlanta gibi, bu sayede kamplarımız çok zevkli geçiyor." ifadeleriyle anlattı.

Avrupa Şampiyonası elemelerinde Fransa ile oynanan maç hakkında da konuşan genç yıldız, "Fransa deplasmanında inanılmaz bir atmosfer vardı. Tribünlerin yarısını Türk taraflar doldurmuştu. Bizi orada yalnız bırakmadılar ve Fransız taraftarlardan daha çok destek verdiler. Ayrıca ben Le Havre'de oynadığım için ekstra heyecanlandım. Milli takım için sahaya çıktığınızda bambaşka bir insan oluyorsunuz. O bayrağı göğsünüze değdirdiğinizde çok farklı biri olabiliyorsunuz. Rakip üst düzey oyunculardan kurulu olduğu için de farklı bir motivasyonla sahaya çıkmak zorundasınız. Hem heyecanı, hem mantalitesi, hem zevk alma anlamında Fransa maçı çok mutluluk vericiydi. Kariyerimdeki en büyük maçlardan biriydi." dedi.

ROGER FEDERER ANISI

Le Havre'ye transfer olduğumda benim lisansım yetişmedi. Takım deplasmana gidecekti. Le Havre'de taksiler de 1 saate geliyor. Taksiyle gitmek istemedim. Hoca beni yanına çağırdı ve arabasını verebileceğini söyledi. Ben de utandım ve olur dedim. Sonra "Arabayı çarp ama içinde Roger Federer'in raketi var, ona bir şey olmasın" dedi. Ben de raketi sakladım. Sonrasında raketin nerede olduğunu sordu. Ben de "Hocam koltuğun altında merak etme" dedim. Böyle bir anımız var.

Bursaspor ve Boluspor forması giydiği günlere de atıfta bulunan Umut Meraş, "Teksas tribünü için "12. adam" diyebilirim. Çok büyük taraftar. Asla onları unutmayacağım. Hiçbirini unutmayacağım. Boluspor'da da 4 yıl oynadım. İki kulübün de yeri bende çok farklı. O sahada mücadele ettiğim için gerçekten çok mutluyum." diye konuştu.

HERKES NEDEN LE HAVRE'YE GİTTİĞİMİ GÖRECEK

Umut Meraş kariyer hedefleri hakkında ise "Herkesin kariyer planlaması farklı oluyor. Benim Avrupa hedefim vardı. Böyle bir fırsat geldi ve hemen Fransa'ya gittim. Le Havre'ın ikinci ligde olması önemli değil. Burayı bir basamak olarak görüyorum ve bana Avrupa'da büyük kapılar açılacağını düşünüyorum. Büyük kulüplerin de radarına girdim. Sezon sonunda güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Herkes neden Le Havre'ye gittiğimi görecek. Bu sene 8 maçım kaldı ve inşallah daha büyük yerlere gideceğimi düşünüyorum." dedi.

GALATASARAY, FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN İLGİSİ OLDU

24 yaşındaki futbolcu, birço kulüpten teklifler aldığını söyledi. Meraş, "Menajer aracılığıyla olsun, Le Guen aracılığıyla olsun bazı şeyler geliyor ama şu an işime odaklanmam gerekiyor. Herkes sağlığına kavuştuktan sonra hedeflerimiz yolunda yürüyeceğiz. Her zaman söylüyorum. Hedefim Premier Lig, Oraya gitmek istiyorum ama elbette Bundesliga, Serie A da olur. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin de ilgisi oldu. Beşiktaş'ın da sezon başı ilgisi olmuştu. Bunlar mutluluk verici şeyler. Ancak ben uzun süre Avrupa'da kalmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞMIŞTIM AMA...

Sezon başında Beşiktaş ile anlaşmasına karşın transferin gerçekleşmediğini dile getiren Umut Meraş, "Ben sezon başında Beşiktaş ile anlaşmıştım. Bursaspor'da başkanlık seçimi oldu ve anlaşma iptal oldu. Fransa'ya gittiğim için hiç pişman değilim. Elbette Beşiktaş ülkenin en büyük kulüplerinden biri. Orada oynamak istediğim için transfer olacaktım. O an anlaşma yapılmıştı. Beşiktaş da benim sempati duyduğum bir takım. Ancak Fransa'ya gittiğim için de hiç 'keşke' demedim. Burada mutluyum" şeklinde konuştu.

TERİM'İN İSTEMESİ MUTLULUK VERİCİYDİ

Umut Meraş, Galatasaray'dan teklif aldığını ise "Ocak ayında Galatasaray'ın ve Fatih Terim'in beni istemesi mutluluk vericiydi ancak Fransa'da iyi oynuyordum ve geri dönmek istemedim. Bu yüzden de transfer gerçekleşmedi." ifadeleriyle açıkladı.

Mbappe ile Neymar'ı kıyaslayarak sözlerini sürdüren Umut Meraş, " Kylian Mbappe'nin Neymar'dan daha iyi olacağını düşünüyorum. Neymar yeteneğiyle kendini gösteren biri oyuncu ancak Mbappe'nin daha büyük bir yıldız olacağını tahmin ediyorum. Bu yaşta bu seviyelerde oynayarak dünya starı olduğunu kanıtlıyor" dedi.

UMUT MERAŞ İLE SORU CEVAP

-En çok çalışmak istediğin teknik direktör?

Pep Guardiola

-Kariyerinden en anlamlı golün?

Bursaspor'da attığım gol

-Fransa'daki en unutulmaz anın?

Fransa-Türkiye maçında sahaya çıktığım an.

-En çok zorlandığın kanat oyuncusu?

Kingsley Coman

- Roberto Carlos mu Marcelo mu?

Marcelo

-En sevdiğin Türk dizisi?

Ezel

-Şanslı forma numaran?

77

-En kötü oynadığın maç?

Sivasspor-Bursaspor maçı. -27 derece oynamıştık. Soğuk sebebiyle takım olarak sahada yoktuk. 2-0 yenilmiştik.

-En sevmediğin huyun?

Açken ben ben değilim.

-Yakın gelecekteki en büyük hayalin?

İngiltere'de oynamak.


Le Havre, Avrupa, Fransa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 11:23 Kaynak: DHA

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