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Umut Meraş, Mardin'deki çocukları unutmadı!
6 saat önce
Minik öğrencilere futbol, basketbol ve voleybol topları gönderen Umut Meraş, önemli bir jeste daha imza attıMilli futbolcu, İstiklal Marşı'nın yıl dönümü olan 12 Mart'ta öğrencilerin marşı Ay Yıldızlı formamızla söylemesi için miniklere milli takım forması gönderdiİlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10...
Minik öğrencilere futbol, basketbol ve voleybol topları gönderen Umut Meraş, önemli bir jeste daha imza attı
Milli futbolcu, İstiklal Marşı'nın yıl dönümü olan 12 Mart'ta öğrencilerin marşı Ay Yıldızlı formamızla söylemesi için miniklere milli takım forması gönderdi
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:24
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