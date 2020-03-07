Umut Meraş, Mardin'deki çocukları unutmadı!

Minik öğrencilere futbol, basketbol ve voleybol topları gönderen Umut Meraş, önemli bir jeste daha imza attı



Milli futbolcu, İstiklal Marşı'nın yıl dönümü olan 12 Mart'ta öğrencilerin marşı Ay Yıldızlı formamızla söylemesi için miniklere milli takım forması gönderdi



