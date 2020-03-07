Umut Meraş, Mardin'deki çocukları unutmadı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Umut Meraş, Mardin'deki çocukları unutmadı! - Son Dakika Spor

Umut Meraş, Mardin'deki çocukları unutmadı!

6 saat önce

Minik öğrencilere futbol, basketbol ve voleybol topları gönderen Umut Meraş, önemli bir jeste daha imza attıMilli futbolcu, İstiklal Marşı'nın yıl dönümü olan 12 Mart'ta öğrencilerin marşı Ay Yıldızlı formamızla söylemesi için miniklere milli takım forması gönderdiİlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10...

Umut Meraş, Mardin'deki çocukları unutmadı!, System.String[]

Minik öğrencilere futbol, basketbol ve voleybol topları gönderen Umut Meraş, önemli bir jeste daha imza attı


Milli futbolcu, İstiklal Marşı'nın yıl dönümü olan 12 Mart'ta öğrencilerin marşı Ay Yıldızlı formamızla söylemesi için miniklere milli takım forması gönderdi


basketbol, voleybol, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:24 
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