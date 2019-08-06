Son Dakika Haberleri: Umut Meraş ve Muhammed Şengezer Beşiktaş'ta
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Umut Meraş ve Muhammed Şengezer Beşiktaş'ta

1 saat önce

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Bursaspor'dan kaleci Muhammed Şengezer ve sol bek Umut Meraş ile anlaşmaya vardı.

Umut Meraş ve Muhammed Şengezer Beşiktaş'ta, System.String[]
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Bursaspor'dan kaleci Muhammed Şengezer ve sol bek Umut Meraş ile anlaşmaya vardı.

Kadrosuna bir sol bek ve kaleci katmak isteyen siyah-beyazlılar Bursasporlu iki futbolcu ile söz kesti.

Umut Meraş ve Muhammed Şengezer ile prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, iki oyuncunun transferi için Bursaspor'u da ikna etti.

Yapılacak son görüşmelerin ardından resmi imzaların yakın zamanda atılacağı öğrenildi.
Bursaspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:12 
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