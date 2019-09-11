Son Dakika Haberleri: Umut Meraş: Yolun yüzde 80'ini kat ettik
Son Dakika Spor Haber

Umut Meraş: Yolun yüzde 80'ini kat ettik

1 saat önce

Moldova'ya kazanmaya geldiklerini belirten Umut Meraş, "Kazanmamızın ne kadar önemli olduğunu biliyorduk. 4-0. Önemli bir galibiyet aldık.

Umut Meraş: Yolun yüzde 80'ini kat ettik, System.String[]

Moldova'ya kazanmaya geldiklerini belirten Umut Meraş, "Kazanmamızın ne kadar önemli olduğunu biliyorduk. 4-0. Önemli bir galibiyet aldık. Tüm takım arkadaşlarımı ve ağabeylerimi kutluyorum. Yolun yüzde 80'ini kat ettiğimizi düşünüyorum. İnşallah, Avrupa'ya gideceğiz" ifadelerini kullandı.


"ÇOK İYİ BİR JENERASYONUMUZ VAR"


Her maça çok konsantre olduklarını belirten Umut Meraş, şöyle konuştu: "Biz her maçımıza çok iyi konsantre oluyoruz. Çok iyi bir jenerasyonumuz var. Çok iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah böyle devam eder. Önümüzde iki tane önemli maç daha oynayacağız bir ay sonra. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Onlara da kazanmak için çıkacağız. Kazanıp, Avrupa'ya gitmek istiyoruz."


Moldova, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Deniz Türüç'ün frikik öncesi ettiği dua kameralara yansıdı!
Türkiye, Moldova'yı 4-0 yendi! İşte grupta puan durumu ve kalan maçlar Deniz Türüç'ten Galatasaraylıları kızdıran transfer açıklaması Hakan Çalhanoğlu'ndan eleştirilere yanıt: İnsan üzülüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 12:10:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Umut Meraş: Yolun yüzde 80'ini kat ettik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]