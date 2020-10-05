Umut Nayir, Beşiktaş'a veda etti
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılmasının ardından Hırvatistan ekiplerinden Hajduk Split'e transfer olan Umut Nayir, sosyal medya hesabı üzerinden Siyah-beyazlı ekibe veda etti.
Beşiktaş
'ta kadro dışı bırakılmasının ardından Hırvatistan
ekiplerinden Hajduk Split
'e transfer olan Umut Nayir, sosyal medya hesabı üzerinden Siyah-beyazlı ekibe veda etti.
Üzerinde emeği olan herkese teşekkür eden 27 yaşındaki golcü, "Aslında insanı en çok acıtan şey; hayal kırıklıkları değil, yaşanması mümkünken yaşayamadığı mutluluklardır. Kulübe geldiğim ilk günden itibaren bugüne kadar çalışma imkanı bulduğum, bana katkı sağlamış ve üzerimde en ufak emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Özel bir teşekkür de Beşiktaş taraftarına; ilk günümden bu yana bana verdikleri destek ve hissettirdikleri güzel duygular için" ifadelerini kullandı.
- Değil
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