Son Dakika Haberleri: Umut Nayir: "En büyük şansım Burak Yılmaz"
Son Dakika Spor Umut Nayir: 'En büyük şansım Burak Yılmaz' - Son Dakika Spor

Umut Nayir: "En büyük şansım Burak Yılmaz"

6 saat önce

İSMAİL ER | Kasımpaşa deplasmanında, biri uzatma dakikalarında olmak üzere iki gol atan ve Beşiktaş'ı 3-2'lik galibiyete taşıyan Mehmet Umut Nayir, siyah beyazlı kulübe geldiği günden bu yana kendini geliştirdiğini ve performansının üstüne koyarak gittiğini söyledi.

Umut Nayir:

İSMAİL ER | Kasımpaşa deplasmanında, biri uzatma dakikalarında olmak üzere iki gol atan ve Beşiktaş'ı 3-2'lik galibiyete taşıyan Mehmet Umut Nayir, siyah beyazlı kulübe geldiği günden bu yana kendini geliştirdiğini ve performansının üstüne koyarak gittiğini söyledi. 26 yaşındaki futbolcu, "Yolun başındayım. Benim en büyük şansım Burak Yılmaz ile oynamak" dedi.


TAKIMA TAM ANLAMIYLA AĞABEYLİK YAPIYOR


Burak'ın takıma tam anlamıyla ağabeylik yaptığını, kendisinin de tecrübeli oyuncudan çok şey öğrendiğini dile getiren Umut, Kasımpaşa karşılaşması sonrası kendisini tebrik eden Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ile yaptığı bir sohbette "Beşiktaş benim için bir üniversite gibi. Her yönden bilgi ve becerimi yükseltiyorum. Çalıştıkça kendime yeni bir şeyler katıyorum" ifadelerini kullandı.


EFSANELER ARASINA GİRMEK İSTİYORUM


Beşiktaş'a gelmeden hep kafa gollerine çalıştığını, şimdi ayaklarını da çalıştırmaya gayret etiğini belirten Umut Nayir şöyle devam etti: "Beşiktaş tarihinden çok büyük golcüler geldi geçti. Ben de gollerime devam edip Metin, Ali, Feyyaz, Gomez, Abuoubakar gibi isimler gibi anılmak istiyorum. Uzun yıllar Beşiktaş ve Milli Takım'a hizmet vermek, Avrupa kupalarında oynamak istiyorum."


Burak Yılmaz, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 08:43 
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