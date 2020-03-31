Siyah-beyazlı kulübün Instagram hesabından canlı yayına bağlanan Umut Nayir, " Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi. Kulüp tarihi açısından kader belirleyici bir gol değil ama kendi tarihim için çok değerliydi." diye konuştu.



Derbide oynayacağını maç toplantısında öğrendiğini kaydeden siyah-beyazlı futbolcu, "İlk kez 11'de sahaya çıkmıştım ve ilk derbi maçımdı. Mahcup olmadan altından kalkmak da çok önemliydi. Sıkıntılı bir süreçten geçiyorduk. Maç toplantısında öğrendim oynayacağımı. Kazandırdıktan sonra da duyguyu tarif etmesi çok zor. Yaşadıklarımı tam olarak dile getiremiyorum. Ne mutlu ki öyle bir an yaşadım. Gönül verdiğim takıma taraftar önünde derbi kazandırmak çok hoş bir duygu." ifadelerini kullandı.



Golden önce Caner Erkin'in kendisini yönlendirdiğini belirten Umut, "Maçın içinde birkaç tane orta yapmıştı ama ön direkte rakip karşıladı. Golden birkaç dakika önce yanına çağırıp ortaları öne yapıyorum sen başka yere gitme dedi ve ortayı da oraya yaptı. Caner abinin sayesinde attım gollerimin çoğunu. Ona çok ihtiyacım var." şeklinde konuştu.



"En iyi Beşiktaşlı sahada işini en iyi yapandır"



Çocukluğunda da Beşiktaşlı olduğunu söyleyen Umut Nayir, "Küçükken Beşiktaş'ı destekliyordum. En iyi Beşiktaşlı sahada işini en iyi yapandır. Ben de Beşiktaşlılığımı sahada yansıtmak istiyorum. Saha dışında da Beşiktaşlı duruşuna uygun olmaya gayret ediyorum. Üstüne koyarak devam etmek istiyorum." dedi.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde çeşitli yardımlara katıldığını söyleyen Beşiktaşlı futbolcu, "Evde kalmak zorunda olan, çalışmayan insanlarımız var. Biz de yapabildiğimiz yardımları yapmaya çalıştık, yapmaya da devam edeceğiz. Ülke olarak ayağa kalkmamız lazım, bu durumda bizim de üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor." dedi.



Aynı zamanda hukuk fakültesi öğrencisi olan Umut Nayir, maçlar ve antrenmanlarda dolayı sınavlara giremediğini ancak okulu bitirmek istediğini söyledi.