Umut Nayir'in koronavirüs test sonucu negatife döndü - Son Dakika

Umut Nayir'in koronavirüs test sonucu negatife döndü

Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, 24 Haziran'da pozitif çıkan koronavirüs testinin bugün negatife döndüğünü açıkladı.

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Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, 24 Haziran'da pozitif çıkan koronavirüs testinin bugün negatife döndüğünü açıkladı.

Siyah-beyazlı futbolcu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"24 Haziran günü pozitif sonuçlanan corona testim bugün ilk defa negatife döndü çok şükür. Semptomatik bir etkisi olmasa da sezonun devam ettiği bir dönemde uzun süre bu süreçle karşılaşmak mental anlamda çok zorladı beni. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkürler.

TFF protokolleri gereği sahaya geri dönebilmek için 5 gün arayla 3 test sonucunun arka arkaya negatif çıkması gerekiyor. Bu nedenle sezonun kalanında da takımımla sahada olamayacağım.

Sezonun bu kritik haftalarında hem kendim için hem takımım için güzel hayallerim vardı. Bireysel anlamda takımdan uzak kalmanın hayal kırıklığını yaşasam da inşallah takım arkadaşlarım hedefimizi gerçekleştirecek. Tekrar teşekkür ediyorum desteğini esirgemeyen herkesten."


Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 11:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Umut Nayir'in koronavirüs test sonucu negatife döndü - Son Dakika Spor
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