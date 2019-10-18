Son Dakika Haberleri: Umut Nayir, KAÇUV Aile Evi'ni ziyaret etti
Son Dakika Spor Umut Nayir, KAÇUV Aile Evi'ni ziyaret etti

Umut Nayir, KAÇUV Aile Evi'ni ziyaret etti

1 saat önce

Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, ihtiyaç sahibi kanserli çocuk ve ailelerine, tedavi sırasında destek sağlayan Kanserli Çocuklara Umut Vakfının (KAÇUV) Aile Evi'ne ziyarette bulundu.

Umut Nayir, KAÇUV Aile Evi'ni ziyaret etti, System.String[]

Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, ihtiyaç sahibi kanserli çocuk ve ailelerine, tedavi sırasında destek sağlayan Kanserli Çocuklara Umut Vakfının (KAÇUV) Aile Evi'ne ziyarette bulundu.

Yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı ekibin 26 yaşındaki santrforu, KAÇUV'un İstanbul'da Cerrahpaşa'da bulunan Aile Evi'nde çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Kanser tedavisi gören çocuklarla sohbet eden ve onlara moral veren Umut Nayir, tedavi gören çocuklarla bir araya gelebildiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"KAÇUV'un hayata geçirdiği Aile Evi'nin çok kıymetli bir oluşum olduğunu düşünüyorum. Aileler bir yandan çocuklarının hastalığıyla mücadelesine tanık olurken maddi ve manevi desteğe ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle herkesi KAÇUV gönüllüsü ve destekçisi olmaya çağırıyorum."

Cerrahpaşa, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tartıştığı kadının başörtüsünü çekmişti; 3 bin tl adli para cezasına çarptırıldı
ABD Başkanı Trump'tan haddini aşan çıkış! Türkiye'nin terör operasyonlarını çocuk kavgasına benzetti Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki çatışmaların devam ettiği iddialarını yalanladı Son Dakika: Erdoğan: Esed'le ailecek görüşecek kadar yakındık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 15:13:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Umut Nayir, KAÇUV Aile Evi'ni ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]