Son Dakika Haberleri: Umut Nayir: "KAÇUV'un hayata geçirdiği Aile Evi çok kıymetli..."
Son Dakika Spor Umut Nayir: 'KAÇUV'un hayata geçirdiği Aile Evi çok kıymetli...'

Umut Nayir: "KAÇUV'un hayata geçirdiği Aile Evi çok kıymetli..."

1 saat önce

Yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı ekibin 26 yaşındaki santrforu, KAÇUV'un İstanbul'da Cerrahpaşa'da bulunan Aile Evi'nde çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Umut Nayir:

Yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı ekibin 26 yaşındaki santrforu, KAÇUV'un İstanbul'da Cerrahpaşa'da bulunan Aile Evi'nde çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.


Kanser tedavisi gören çocuklarla sohbet eden ve onlara moral veren Umut Nayir, tedavi gören çocuklarla bir araya gelebildiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı:


"KAÇUV'un hayata geçirdiği Aile Evi'nin çok kıymetli bir oluşum olduğunu düşünüyorum. Aileler bir yandan çocuklarının hastalığıyla mücadelesine tanık olurken maddi ve manevi desteğe ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle herkesi KAÇUV gönüllüsü ve destekçisi olmaya çağırıyorum."


Cerrahpaşa, İstanbul, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:07 
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