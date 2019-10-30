Son Dakika Haberleri: Umut Nayir: "Maç kondisyonum arttıkça verimim artıyor"
Son Dakika Spor Umut Nayir: 'Maç kondisyonum arttıkça verimim artıyor'

Umut Nayir: "Maç kondisyonum arttıkça verimim artıyor"

1 saat önce

- Umut Nayir: "Maç kondisyonum arttıkça verimim artıyor"İSTANBUL - Galatasaray derbisinde attığı golle galibiyeti getiren Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Umut Nayir, "Maç kondisyonum arttıkça verimim artıyor" dedi.

- Umut Nayir: "Maç kondisyonum arttıkça verimim artıyor"

İSTANBUL - Galatasaray derbisinde attığı golle galibiyeti getiren Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Umut Nayir, "Maç kondisyonum arttıkça verimim artıyor" dedi.

Siyah-beyazlı takımın golcü oyuncularından Umut Nayir, Beşiktaş'ın sosyal medya kanalında açıklamalarda bulundu. İlk olarak Süper Lig'in 9. haftasında oynadıkları Galatasaray derbisine değinen Nayir, "Derbi galibiyeti bizim için motivasyon oldu. Ancak bu galibiyeti değerli kılacak süreç önümüzdeki 2 maç olacak. Kazanacağımız galibiyetlerle üst sıralara iyice tırmanabiliriz. Sakat arkadaşlarımız da yavaş yavaş kendilerini toparlamaya başladı. Onların da katılmasıyla birlikte milli araya iyi girmek istiyoruz" dedi.

26 yaşındaki forvet, gol attıkça öz güveninin de arttığını belirterek, "Maç kondisyonum arttıkça verimim artıyor. Hem mücadelemle, hem gollerle katkı vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Umut Nayir: Maç kondisyonum arttıkça verimim artıyor

Galatasaray, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 08:08 Kaynak: İHA
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