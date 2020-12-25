Umut Ol İnsani Yardım Derneğinden Suriyeli ihtiyaç sahiplerine kışlık yardım - Son Dakika

Umut Ol İnsani Yardım Derneği, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Azez ilçesindeki kamplarda yaşayan 500 aileye kömür ve soba yardımında bulundu.

Suriye'nin çeşitli bölgelerinde yardım faaliyetleri yürüten Türk yardım kuruluşlarından Umut Ol İnsani Yardım Derneği, Kilis'in karşısında Suriye topraklarında bulunan Azez'deki Nur Kampı'nda 500 aileye soba ve kömür dağıttı.

Bu yardımla kışlık ihtiyaçlarının bir kısmını gideren kamp sakinleri, Türkiye ve Umut Ol Derneğine teşekkür etti.

Derneğin Suriye Yardım Koordinatörü Kadir Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış aylarının gelmesiyle daha da zorlu şartlar altında yaşamak zorunda kalan Suriyeli ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarını sürdürdüklerini söyledi.

Şahin, "Azez'de Nur Kampı'nda bulunan 500 aileye soba ve kömür dağıttık. Kışlık yakacaklarının bir kısmını karşıladık." dedi.