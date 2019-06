"Umut otobüsü" yola çıkıyor

2016 yılında başlayan proje kapsamında; disleksi, otizm ve down sendromlu 18 çocuktan oluşan "In Orchestra" kuruldu. Eğitimler Doç. Dr. Meral Özçınar öncülüğünde akademisyen ve gönüllü kadro tarafından yürütüldü. Çalışmalara İzmir Down Sendromu Derneği de destek verdi. 3 yıl aralıksız süren çalışmalar sonunda ortaya, "Umut Otobüsü" adı verilen bir oyun çıkarıldı.

İLK KELİMELER…

Proje kapsamında bir araya getirilen ve hiç konuşamayan disleksi, otizm ve down sendromlu 18 çocuk, çalışmalar sayesinde büyük yol katetti.Bir çok çocuk, "Hoşgeldin, selam, hoşçakal" gibi kelimeleri ifade etmeyi öğrendi. Oyunda kendilerine verilen rolleri benimseyen ve başarıyla yerine getiren çocukların gözle görülür değişimi, anne ve babalarını da mutlu etti.

ÖNCE TÜRKİYE, SONRA İTALYA…

Uzun emekler sonucu hazırlanan "Umut Otobüsü" adlı oyun önce İzmir'de sahnelenecek. Özel Çocuklar, 20 Haziran'da Yaşar Üniversitesi'nde seyirci karşısına çıkacak. Çocuklar 28-29 Haziran'da ise İtalya'nın Floransa kentindeki Sanat Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecek.