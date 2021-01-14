Umut Pasin, ING Türkiye Finansal Risk Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı oldu

ING Türkiye Finansal Risk Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı görevine Umut Pasin getirildi.

ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, 8 Şubat 2021'den geçerli olmak üzere Finansal Risk Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Pasin, Denetim Komitesi'ne bağlı olarak görev yapacak.

Umut Pasin, 1998 yılında ODTÜ'de mühendislik üzerine lisansını tamamladı, ardından yüksek lisansını Bilkent Üniversitesi'nde Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında yaptı.

2000-2007'de Türkiye İş Bankası'nda Teftiş Kurulu bünyesinde tecrübe kazandıktan sonra çalışma hayatına HSBC Kurumsal Kredi ve Risk Birimi altında kredi tahsis alanında devam eden Pasin, 2012'de aynı birim altında Grup Başkanı olarak atandı. Pasin, kurumsal ve ticari krediler izleme, kurumsal kredi politikaları ve risk analitiği üzerine çalıştı.

2016 yılından itibaren HSBC'de Teftiş Kurulu Başkanı ve HSBC Yatırım ve Menkul Değerler Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Pasin, uzun yıllara dayanan deneyim ve bilgi birikimiyle bundan sonra ING Türkiye'ye risk yönetimi alanında katkı sunacak.