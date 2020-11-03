Umut tekerlekli sandalyesine kavuştu - Son Dakika

Umut tekerlekli sandalyesine kavuştu

03.11.2020 17:08
Umut tekerlekli sandalyesine kavuştu, System.String[]

Osmaniye'nin Tüysüz Belde Belediye Başkanı Veli Fidan, engelli Umut Velieceoğlu'na akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Osmaniye'nin Tüysüz Belde Belediye Başkanı Veli Fidan, engelli Umut Velieceoğlu'na akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Toprakkale ilçesinde oturan Umut Velieceoğlu'na söz veren Tüysüz Belediye Başkanı Veli Fidan, belediye binasında ağırladığı Velieceoğlu'na akülü tekerlekli sandalyesini teslim etti. Başkan Fidan, "Tüysüz Belediyesi olarak her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız. En büyük sorumluluklarımızdan biri engellilerin duyarlılıklarını anlayarak sorunlarını çözmektir. Herkesin bir engelli adayı olduğunu unutmamak gerekir" dedi. - OSMANİYE

Umut tekerlekli sandalyesine kavuştu

Toprakkale, Veli Fidan, Osmaniye, Engelli, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Umut tekerlekli sandalyesine kavuştu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: İzmir'deki depremzedelere banka borçlarının ertelenmesi ve yapılandırılmasında kolaylık sağlanacak Yeniden değerleme oranı açıklandı! 2021'de vergi ve harçlara yüzde 9,11 zam gelecek Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı Son Dakika! Bursa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Ermenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor ABD'deki başkanlık seçiminin Türkiye ekonomisine yansımaları nasıl olur? Uzman isim değerlendirdi Aile katliamı! Eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürüp intihara etti Yıkım bölgesinde panik anları: Bina sakinleri apartmana girdi, çatırdama sesiyle ortalık bir anda karıştı
Yaşlı adam, kullandığı traktörün altında kalarak feci şekilde yaşamını yitirdi Yaşlı adam, kullandığı traktörün altında kalarak feci şekilde yaşamını yitirdi         
16:54
Son Dakika: 5 siyasi partinin ortak önergesiyle Deprem Araştırma Komisyonu kuruluyor Son Dakika: 5 siyasi partinin ortak önergesiyle Deprem Araştırma Komisyonu kuruluyor         
16:37
Bergüzar Korel, 91 saat sonra enkazdan kurtarılan Ayda'yı izlerken gözyaşlarına hakim olamadı Bergüzar Korel, 91 saat sonra enkazdan kurtarılan Ayda'yı izlerken gözyaşlarına hakim olamadı         
16:10
Bu acıya yürek dayanmaz! Gözyaşları içinde enkazdan çıkarılan eşini teşhise geldi Bu acıya yürek dayanmaz! Gözyaşları içinde enkazdan çıkarılan eşini teşhise geldi         
15:58
İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin isimleri belli oluyor İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin isimleri belli oluyor         
15:48
Viyana'da düzenlenen terör saldırısında öldürülen saldırganın kimliği tespit edildi Viyana'da düzenlenen terör saldırısında öldürülen saldırganın kimliği tespit edildi         
15:23
Ayda Gezgin'in enkaz altındaki görüntüleri! Moloz yığınının altında görevliyle oyun oynadı Ayda Gezgin'in enkaz altındaki görüntüleri! Moloz yığınının altında görevliyle oyun oynadı         
14:44
Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu         
14:32
Firmalar kasım ayı listesini güncelledi! İşte marka marka en uygun sıfır araç fiyatları Firmalar kasım ayı listesini güncelledi! İşte marka marka en uygun sıfır araç fiyatları         
14:16
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a yükseldi         
14:12
Masaj salonunda kıskançlık krizine giren kişi kendini yakmaya kalktı Masaj salonunda kıskançlık krizine giren kişi kendini yakmaya kalktı         
13:53
Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu         
13:49
Kahraman Türk gençleri, Viyana'daki terör saldırısında yaralı polisi kurtardı Kahraman Türk gençleri, Viyana'daki terör saldırısında yaralı polisi kurtardı         
13:13
Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım         
12:48
Eski eşini boğazını keserek öldürdü, abisine Eski eşini boğazını keserek öldürdü, abisine "Sizin yapamadığınızı ben yaptım" dedi         
12:45
İzmir'de yaşanan tsunamiden yeni görüntüler: Dehşet anları vatandaşlar tarafından görüntülendi İzmir'de yaşanan tsunamiden yeni görüntüler: Dehşet anları vatandaşlar tarafından görüntülendi         
12:23
Olası İstanbul deprem senaryosunda korkutan tablo: Kritik 5 ilçede on binlerce ev ağır hasar alacak Olası İstanbul deprem senaryosunda korkutan tablo: Kritik 5 ilçede on binlerce ev ağır hasar alacak         
11:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 17:18:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Umut tekerlekli sandalyesine kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei