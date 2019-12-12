Umut'un da şırıngalı çikolata kapağıyla öldüğü iddiası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Umut'un da şırıngalı çikolata kapağıyla öldüğü iddiası - Son Dakika

Umut'un da şırıngalı çikolata kapağıyla öldüğü iddiası

6 saat önce

Diyarbakır'da, geçen hafta yaşamını yitiren Umut Bilgi'nin (7), şırıngalı çikolata kapağının soluk borusunu kapatması sonrası rahatsızlanması ile hastaneye getirildiği bildirildi.

Umut'un da şırıngalı çikolata kapağıyla öldüğü iddiası, System.String[]

Diyarbakır'da, geçen hafta yaşamını yitiren Umut Bilgi'nin (7), şırıngalı çikolata kapağının soluk borusunu kapatması sonrası rahatsızlanması ile hastaneye getirildiği bildirildi.

Olay, 25 Kasım'da Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Umut Bilgi, okuldan çıkarken bakkaldan şırıngalı çikolata aldı. Ambalajın kapağının boğazına kaçmasıyla fenalaşan Umut, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Umut, 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan çocuğun cenazesi, 5 Aralık'ta toprağa verildi.


Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:47 Kaynak: DHA
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