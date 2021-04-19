MUĞLA Umut' un hayalini her parkurda yaşattılar - Son Dakika

ANKARA'da antrenman yaparken alkollü sürücünün aracıyla çarpması sonucu yaşamını yitiren bisiklet sporcusu Umut Gündüz'ün (19) babası Menderes Gündüz ile annesi Asuman Gündüz, oğullarının hayallerini yaşatmak için, 1244 kilometrelik Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun her etabını takip etti. Gündüz çifti, Konya-Kuşadası arasında yol kenarlarında 'Umut'a ses ol. Bisikletli ölümler dursun' pankartları açtı. Çift, bisikletli ölümleriyle ilgili yollara uyarıcı yazılar yazdı.

Başkentte geçen yıl 15 Temmuz günü saat 23.30 sıralarında bisiklet sporcusu Umut Gündüz, antrenman sonrası evine dönerken aşırı hızlı olduğu belirtilen alkollü sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. 75. Yıl Şehir Hipodromu yanındaki yoldan Eryaman istikametine doğru yolun sağ şeridinde ve eksiksiz teçhizatla gittiği belirlenen Umut Gündüz, polis raporlarına göre kusursuz bulundu. Yola düşen plakadan yakalanan sürücü serbest bırakıldı.

AİLENİN ADALET İSTEĞİNE DESTEK

Bu yıl 56'ncısı düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun etaplarını takip eden Umut Gündüz'ün ailesi adalet arayışı ve toplumsal farkındalık oluşturmak için tüm sosyal medya organlarında '#umutasesol' hashtag'i açarak tepkilerini dile getirdi. Birçok gazeteci, siyasetçi, sanatçı, sporcu, yazar ve duyarlı kişi de kampanyaya destek vererek 'Umut'a ses' oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı da uzun bisiklet yolu projesinin ilk etabına 'Umut Gündüz' adını verdi.

GEÇEN YIL YARIŞA KATILAMADI

Oğlu Umut'un 5 yıldır profesyonel bisiklet sürücüsü olduğunu anlatan Menderes Gündüz, İdeali ve hedefi üniversiteye girmekti. 26 Haziran'da sınava girdi. İzmir ve Muğla tercih edip spor üzerine akademik eğitimini devem ettirecekti. En büyük hayali böyle büyük organizasyonlara sporcu olarak katılmaktı. Geçen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu pandemi nedeniyle iptal edildiği için katılamamıştı. Biz de Umut'un hayallerini gerçekleştirebilmek için annesi ve babası olarak her parkurda oğlumuzun adını yaşatmak için buralara geliyoruz. Türkiye'de geçtiğimiz yıl içinde ölen 270 bisikletli için 'bisikletli ölümlere son' demek ve farkındalık oluşturabilmek için aile olarak yollardayız dedi.

'BİSİKLET ÇEVRECİ, MODERN, SAĞLIKLI BİR ULAŞIM VE SPOR ARACI'

Menderes Gündüz, bisikletin içinde bulunulan çağın çevreci, modern, sağlıklı bir ulaşım ve spor aracı olduğunu ifade ederek, Bunun, gerekli alt yapılarını, cezai yaptırımlarının etkin bir şekilde geliştirilerek yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Yerel yönetimler ve ilgili bakanlıkların bu anlamda çok hızlı bir şekilde Türkiye genelinde alt yapıları ile bisiklet yolları, velodromlar yapılırsa bu tür ölümlerin önüne geçileceğini düşünüyorum diye konuştu.

'SINAV SONUCUNA BAKAMADIK'

Asuman Gündüz ise oğlunu üniversite sınavına girdikten bir ay sonra kaybettiklerini belirterek, Sınav sonucuna bakamadık. Genç, hareketli, bisikleti ve doğayı çok seven bir çocuğumuz vardı. Burada da Umut için, 'bisikletli ölümlere son' demek ve dikkat çekmek için varız. Bisiklet ve motosiklet kullananlar dikkatli olmalı. Diğer sürücüler de kurallara hassasiyetle uymalı. Bizim canımız yandı başkalarının da canı yanmasın diye konuştu.