UMUT'UN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRIYA 7 GÖZALTI - Son Dakika
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UMUT'UN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRIYA 7 GÖZALTI

19.04.2022 10:29

ADANA'nın Kozan ilçesinde Umut Barış Koç'un (27) öldürüldüğü silahlı saldırıya karıştığı tespit edilen 7 şüpheli, polisin operasyonu ile gözaltına alındı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde Umut Barış Koç'un (27) öldürüldüğü silahlı saldırıya karıştığı tespit edilen 7 şüpheli, polisin operasyonu ile gözaltına alındı.

Olay, 17 Mart günü saat 01.00 sıralarında ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, bir telefon dükkanına pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı. Saçmalar bu sırada dükkanda oturan Umut Barış Koç'a isabet etti. ÇAğrıılan sağlık ekibinin kontrolünde Umut Barış Koç'un öldüğü belirlendi. Koç'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi.

12 AYRI ADRESE BASKIN

Olayın çete ile bağlantılı olduğunun tespit edilmesinin ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından 7 şüpheliye yönelik operasyon başlattı. Özel hareket polislerinin de katıldığı operasyonda 12 adrese baskın yapan ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği, kar maskesi ve 20 fişek ele geçirildi. Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgu için emniyete götürüldü. (DHA)

UMUT'UN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRIYA 7 GÖZALTI
UMUT'UN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRIYA 7 GÖZALTI
UMUT'UN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRIYA 7 GÖZALTI
UMUT'UN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRIYA 7 GÖZALTI
UMUT'UN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRIYA 7 GÖZALTI
UMUT'UN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRIYA 7 GÖZALTI
UMUT'UN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRIYA 7 GÖZALTI
UMUT'UN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRIYA 7 GÖZALTI

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Kaynak: DHA

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