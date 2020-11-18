Umut'un öyküsü yüreklere dokundu - Son Dakika

Umut'un öyküsü yüreklere dokundu

18.11.2020 11:07
Umut'un öyküsü yüreklere dokundu, System.String[]

İzmir'deki depremde hayatını kaybeden 7 yaşındaki Umut Perinçek'in adı kentteki bir anaokulun ana sınıfında minik öğrencilerin arasında yaşayacak.

İzmir'deki depremde hayatını kaybeden 7 yaşındaki Umut Perinçek'in adı kentteki bir anaokulun ana sınıfında minik öğrencilerin arasında yaşayacak.

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem, Doğanlar Apartmanı enkazından 65 saat sonra çıkarılan Elif Perinçek'in hayata tutunduğu karelerle hafızalara kazındı.

Aynı enkazdan saatler önce çıkarılan anne Seher, ikiz kızları Elzem ve Ezel, yaşamın simgesi haline gelen Elif ve onları dışarıda saatlerce ümidini kesmeden bekleyen baba Oğuz Perinçek ile hastane odasında buluştu.

O buluşmada eksik kalan ise enkazdan sağ çıkarılan ancak kısa bir süre sonra hayata veda eden ailenin 7 yaşındaki üyesi Umut Perinçek'ti.

İzmir'deki bir okul da ana sınıfına Umut'un adını vererek, onu çocukların gülüşünde, neşesinde yaşatma kararı aldı. Okul yöneticileri, anne Seher ile baba Oğuz Perinçek'e ulaşıp Umut için bir öz geçmiş hazırlamalarını istedi.

Enkazdan çıkarılan 3 çocukları ile yeni bir hayat kurmaya çalışan Perinçek çiftinin kaleme aldığı öz geçmiş "Umut Perinçek" ana sınıfının kapısına asıldı.

"Hoşça kalın arkadaşlar"

Deprem öncesi 4 kardeşin bir arada olduğu mutlu bir fotoğrafla süslenen ve Umut'a ait bir imzayla noktalanan özgeçmiş şöyle:

"Merhaba arkadaşlar, ben Umut Perinçek. Ağustos 2014'te İzmir'de ailemin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldim. Çok şanslıydım, Ezel ve Elzem ablalarım vardı, daha sonra aramıza Elif kardeşim katıldı. Böylece abi olmuştum. Kalabalık bir aileye sahip olmam sebebiyle insanları hep çok severim. Bilgisayar, televizyon, telefon yerine hayatı doğayla iç içe keşfetmeyi, faaliyetler yapmayı, resim çizmeyi çok severim. Böcekleri elime alır, inceler, koleksiyon yaparım. En hızlı yarış arabasını seçmeye çalışır, çok iyi top oynar, bisikleti en hızlı ben sürerim. Matematiği çok sever, üç basamaklı sayıları akıldan toplayabilirim.

Kitap koleksiyonum çok özeldir, okumayı bilmesem de bazen resimlerine bakar kardeşime okurum, bazen de ablalarımdan okumasını isterim. Ailemin aslan oğlu olduğumdan yardım etmeye bayılırım.

30 Ekim 2020'de İzmir'de gerçekleşen depremde başka çocukların yüzlerini güldürebilmek, başka insanlara yardım etmek, başka insanların kalbine umut olmak için başka diyarlara gitmem gerekti. Ama ben sizinleyim, sizin her gülüşünüzde, her mutluluğunuzdayım. Çünkü ben Umut'um. Her zaman her yerde umut vardır. Sevgilerimle, hoşça kalın arkadaşlar."

"Umut benim oğlum fakat umut herkesin ihtiyacı"

Umut'un babası Oğuz Perinçek, AA muhabirine, çocukları Elif, Elzem, Ezel ve eşi Seher'in sağlık durumunun iyi olduğunu, zaman zaman hastanelere giderek pansuman yaptırdıklarını, deprem sonrası yeni bir hayat kurmaya çalıştıklarını söyledi.

Eşi ve çocuklarının yaşam mücadelesini duyanların kendilerine ulaşıp yardım önerisinde bulunduklarını belirten Perinçek, yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını istedi.

Kamu yararına olan faaliyetlere ise sıcak baktıklarını, Türkiye'nin bazı yerlerinde oluşturulan kütüphanelere ve küçükler için hazırlanan sınıflara oğlunun adının verilmesinden mutluluk duyduklarını vurgulayan Perinçek, "Umut benim oğlum ama umut herkesin ihtiyacı..." diye konuştu.

Hastane, Deprem, İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Umut'un öyküsü yüreklere dokundu - Son Dakika


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