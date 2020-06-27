Umut Vadisi Filmi - Son Dakika

Bir sahil kasabasında yaşayan Grace ve Edward, 29 yıllık evli olan bir çifttir. Çiftin oğulları olan Jamie ise onlardan uzakta, şehirde yaşar. Edward ve Grace, Jamie’nin ziyarete gelmesi ile uzun zaman sonra yeniden bir arada olur. Ancak bu toplanış, uzun zaman önce alınan kararların gün yüzüne çıkmasına vesile olur. Artık Grace ile aynı çatı altında yaşamak istemediğini söyleyen Edward, evi terk eder. Edward’ın evden ayrılmasının bir nedeni de başka bir kadındır. 29 yıllık eşi tarafından başka bir kadın için terk edildiğini öğrenen Grace, büyük bir yıkıma uğrar. Duygusal bir boşluğa düşen Grace, bu süreçte kendisini yeniden keşfetmeye başlar.

Yönetmen: William Nicholson

Senaryo: William Nicholson

Oyuncular: Annette Bening, Bill Nighy, Josh O'Connor, Aiysha Hart , Ryan McKen, Joe Citro, Steven Pacey, Derren Litten, Rose Keegan, Finn Bennett, Nicholas Blane

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Hope Gap

Yapımcı Firma: Bir Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: İngiltere

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 100 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 01.01.2070



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