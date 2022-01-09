"Umut" ve "nefes" olmak için su altında yoğun mesai yapan tim Açıklaması - Son Dakika

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri, suda kaybolma vakalarına etkin müdahale için yılın neredeyse yarısından fazlasını su altında yaptıkları eğitimlerle geçiriyor.

Doğal afetlerde vatandaşın yardımına koşan, göl, nehir gibi yerlerdeki kayıp vakalarında arama kurtarmada ön safta yer alan timler, 7/24 göreve hazır bekliyor.

SAK timleri, her türlü olumsuz hava ve su şartlarına rağmen kaybolan vatandaşları bulmak, adli olayları aydınlatmak ve suya atılan suç unsurlarını aramak için canları pahasına saatlerce suyun altında görev yapıyor.

Yılın büyük bölümünde su altında eğitimlerini sürdüren timler, kendi eğitimleri ve olaylara müdahalenin yanı sıra yabancı güvenlik birimlerine de kurslar veriyor.

Üstün fizik ve yetenek gerektiren operasyonlarda görev alıyorlar

Özellikle debisi yüksek akarsular ile baraj ve göletlerdeki zorlu koşullarda kaybolanların bulunması için yapılan çalışmalarda görev alan timler, özel silah, teçhizat ile üstün fizik ve yetenek gerektiren operasyonlara katılıyor.

SAK timleri, zorlu arazi ve hava koşullarına karşı "daima hazır" olmak için düzenli olarak tatbikatlar da gerçekleştiriyor.

Ankara'dan gelen SAK timleri, Ardahan ve Kars sınırındaki tamamen donan Çıldır Gölü'nde gerçekleştirdiği tatbikatta senaryo gereği Eskimo usulü balık avlarken buzların kırılması sonucu göle düşen vatandaşı arama çalışması yürüttü.

İhbarın ardından kısa sürede olay yerine intikal eden timler, yaklaşık bir saat önce suya düştüğü belirtilen şahsın aranması için hazırlıklarını tamamladı. Timler, yüzeyi tamamen buzla kaplı gölde keşif yaptıktan sonra şahsın düştüğü alanda güvenlik çemberi oluşturdu.

Sıfırın altında 20 derecede buzla kaplı göle dalış yaptılar

Ardından özel kıyafetlerini giyen timler, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü bölgedeki buzla kaplı göle tüplü dalış yaptı.

Göle düşen balıkçının cesedinin yüzeyden 30 metre aşağıda olduğunu tespit eden timler, su altı kamerasıyla kayıt yaptıktan sonra tekrar durum değerlendirmesi için suyun yüzeyine çıktı. Yol haritası belirleyen timler, yaptıkları ikinci dalışta kayıp balıkçının ayağına sarılan ağları keserek cesedini yüzeye çıkardı.

Erzurum SAK da su altında suç aleti bulma tatbikatı yaptı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı SAK timleri de tatbikatın ikinci kısmında yüzeyi buzla kaplı gölde suya atılan suç aletini bulma faaliyeti gerçekleştirdi.

Senaryo gereği şüphelilerin cinayette kullandıkları suç aletini göl donmadan önce suyun içine attıklarını belirtmeleri üzerine timler, suç unsurunun atıldığı alanı çembere alarak keşif yaptı.

Timler, gölde 20 santimetreye ulaşan buzları hızar yardımıyla kestikten sonra ikişerli dalış eşleriyle giriş ve çıkış deliği arasında hat metoduyla suya daldı.

Son teknoloji ile donatılmış su altı kameralarıyla çalışmalarını kaydeden timler, suyun altında yaklaşık 30 metrekarelik alanda arama yaptı.

SAK timleri, yaklaşık 20 dakika boyunca su altında gerçekleştirdikleri aramada suç aletini bulduktan sonra özel korumalı delil kutusuna koyarak yüzeye çıktı.

Timlerin dondurucu soğukta başarıyla tamamladığı iki tatbikat, gerçeği aratmadı.