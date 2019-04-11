Umut Yalçın, Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyeliğine Seçildi

Türk Kızılay Malatya Şube Başkanı Avukat Umut Yalçın, Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu üyeliğine seçildi.

Türk Kızılay Malatya Şube Başkanı Avukat Umut Yalçın, Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu üyeliğine seçildi.



Kızılay 101. Genel Kurulunda Genel Başkanlığa yeniden Kerem Kınık seçildi.



Yapılan seçimlerin ardından gerçekleştirilen 101.Dönem Kızılay Yönetim Kurulunun ilk toplantısında görev bölüşümü yapıldı. Malatya Şube Başkanı Umut Yalçın Türk Kızılayı Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkan Yardımcılığı görevi ile görevlendirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Umut Yalçın, "Malatya'nın Genel Merkezde temsili noktasında edindiğimiz bu görev bizi mutlu etmiştir, kendisi de Malatyalı olan Genel Başkanımızın takdiri ile girmiş olduğumuz üst yönetimde aynı zamanda Malatya'ya yapılacak yatırımlar noktasında Malatya'nın elini güçlendirecek bu görevlendirme Malatya içinde hayırlı olacaktır diye düşünmekteyim" diye konuştu. - MALATYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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