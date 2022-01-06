Üye Girişi
UMUT YOLCULUĞUNDA EL VE AYAKLARI DONDU - Son Dakika

UMUT YOLCULUĞUNDA EL VE AYAKLARI DONDU

06.01.2022 10:38

TÜRKİYE'ye İran üzerinden yasa dışı yollarla gelen Afgan Necibullah Niyazey (35) ile Aşıkullah Ahmedzey'in (21) aşırı soğuktan el ve ayakları dondu.

TÜRKİYE'ye İran üzerinden yasa dışı yollarla gelen Afgan Necibullah Niyazey (35) ile Aşıkullah Ahmedzey'in (21) aşırı soğuktan el ve ayakları dondu. Polis tarafından Erzurum girişinde yakalanıp, Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne götürülen Ahmedzey'in iki elinin donduğu, Niyazey'in ise donan sol ayağından iki parmağının kesileceği belirtildi.

Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmek isterken, aşırı soğuktan el ve ayakları donduğu için yürüyemez hale gelen 3 Afganistan uyruklu, kent girişindeki Kars Kapı mevkisinde polis ekiplerince yakalandı. Ekipler tarafından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi. Burada tedavilerine başlanan Afganlardan 1'i, taburcu edildi. Elleri ve ayakları donan Aşıkullah Ahmedzey ile Necibullah Niyazey'in tedavisi sürüyor. Hayati tehlikelerinin olmadığı belirtilen Afganlardan Necibullah Niyazey'in sol ayak parmağından ikisinin kesileceği belirtildi.

'DİĞER 7 KİŞİYE NE OLDU, BİLMİYORUM'

Afganistan'dan Türkiye'ye gelmek için 10 arkadaşı ile birlikte yola çıktıklarını ve 15 günde yürüyerek buraya geldiklerini söyleyen, evli ve 5 çocuk babası Necibullah Niyazey, Kar yağışı ve aşırı soğuklar, bizi birbirimizden ayırdı. 10 kişiden 3 kişi, buraya gelebildik. Diğer 7 kişiye ne oldu, bilmiyorum. Benim ayaklarım, arkadaşım Aşıkullah'ın ise elleri dondu. Diğer arkadaşımız taburcu edildi. Bizim tedavilerimiz devam ediyor. Doktor ve hemşireler bizimle çok ilgileniyor. Hepsine minnettarız ama hayalimiz de bizim gibi dondu. Buradan sonra bizi de ülkemize geri gönderecekler dedi.

UMUT YOLCULUĞUNDA EL VE AYAKLARI DONDU
UMUT YOLCULUĞUNDA EL VE AYAKLARI DONDU
UMUT YOLCULUĞUNDA EL VE AYAKLARI DONDU

YORUMLAR
500

Şehir Hastanesi, Türkiye, Afgan, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UMUT YOLCULUĞUNDA EL VE AYAKLARI DONDU - Son Dakika


Fenerbahçeliler heyecanlandı, Löw'den yanıt bekleniyor! Listede iki isim daha var Fenerbahçeliler heyecanlandı, Löw'den yanıt bekleniyor! Listede iki isim daha var         
10:49
Hakan Ural'dan garip öneri: Pandeminin bitmesi için Bill Gates'i tutuklayın! Hakan Ural'dan garip öneri: Pandeminin bitmesi için Bill Gates'i tutuklayın!         
10:44
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte         
10:13
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı? Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı?         
08:37
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Trabzonspor'un eski yıldızı Ekuban, geri geliyor! Konyaspor transferde sona geldi Trabzonspor'un eski yıldızı Ekuban, geri geliyor! Konyaspor transferde sona geldi         
17:24
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı         
16:21
Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular         
15:56
Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirimin kaynağı ne? Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirimin kaynağı ne?         
15:55
Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu         
14:55
Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu         
14:48

Son Dakika Haberleri
10:43 Hakan Ural'dan garip öneri: Pandeminin bitmesi için Bill Gates'i tutuklayın!
10:31 Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş
10:28 Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi
10:14 O maskeleri çöpe atın! Bez maskeleri ve tek katmanlı cerrahi maskeler kullanmayın!
10:12 FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte
10:12 Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi
10:04 Ebru Gündeş ve Yaşar İpek'in aşk iddiasına eski eş Seren Serengil ne dedi: Ebru fakir birine bakmaz
09:56 TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı
09:55 Dünyaca ünlü yıldız hocanın yardımcısı Terim'in yerine mi geliyor?
09:41 Kazakistan'dan iç savaş görüntüleri! Polisler saf değiştiriyor, zenginler kaçıyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 10:54:20. #1.12#
SON DAKİKA: UMUT YOLCULUĞUNDA EL VE AYAKLARI DONDU - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement