Umut yolculuğunun ilk bebeği gözlerini dünyaya açtı - Son Dakika
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Umut yolculuğunun ilk bebeği gözlerini dünyaya açtı

6 saat önce

Avrupa ülkelerine gitmek için Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen ve burada doğum sancıları tutunca hastaneye kaldırılan Suriyeli anneye ve bebeğine Türkiye sahip çıktı.

Umut yolculuğunun ilk bebeği gözlerini dünyaya açtı, System.String[]

Avrupa ülkelerine gitmek için Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen ve burada doğum sancıları tutunca hastaneye kaldırılan Suriyeli anneye ve bebeğine Türkiye sahip çıktı.


Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlere engel olunmayacağının açıklanmasının ardından binlerce göçmen gibi Suriyeli Abdüd ailesi de Edirne'ye geldi. Yunanistan güvenlik güçlerinin gaz bombalı ve zaman zaman gerçek mermilerle göçmenlere saldırı gerçekleştirdiği tampon bölgede kurdukları çadırda 10 gündür kalan Suriye uyruklu 22 yaşındaki Zeyneb el Abbüd'ü doğum sancısı tuttu. Bölgede bulunan sağlık ekipleri tarafından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırılan anne Abdüd'ü ve dünyaya getirdiği kız çocuğunu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü sahiplendi. Hastanedeki işlemlerinin ardından taburcu olan anne ve bebeği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Edirne Valisi Ekrem Canalp'ın talimatıyla misafirhanede konaklıyor.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, "Bakanımız ve valimizin talimatları doğrultusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Psiko Sosyal Destek grubu olarak kadın, çocuk, yaşlı ve engelli bireylerin insani yaşam koşullarının sağlanması amacıyla tüm personelimiz ve komşu illerden gelen psiko sosyal destek ekiplerimizle sahada hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - EDİRNE

Edirne, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:58 Kaynak: İHA
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