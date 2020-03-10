Umut yolculuğunun minik göçmenleri yürek sızlatıyor - Son Dakika

Edirne'ye akın eden binlerce göçmenin Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyişi sürerken, umutla bekleyişlerini sürdüren göçmen çocuklar yürek sızlatıyor.

Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenlere engel olunmayacağının açıklanmasının ardından on binlerce göçmen Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye akın etti.

Yüz bini aşkın göçmen Yunanistan'a geçmeyi başarırken, akın akın gelen binlerce göçmenin Yunanistan'a açılan sınır kapısı Pazarkule'de 12 gündür bekleyişleri ilk günkü umutla sürüyor.

Zaman zaman Yunan askerlerinin zulmüyle karşılaşan göçmenlere, kadın, çocuk, yaşlı ayrımı gözetmeden silah ve ellerinde bulunan coplar ile saldıran Yunan askerleri tepkinin odağı olmaya devam ediyor.

Yunan zulmünden en çok etkilenenler ise yine minik bedenler oluyor. Umutla bekleyişlerini sürdüren göçmen çocuklar yürek sızlatıyor.

(Şener Urfa/İHA)