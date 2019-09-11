Son Dakika Haberleri: Umut yolculukları lastik botta son buldu
Son Dakika Güncel Haber

Umut yolculukları lastik botta son buldu

1 saat önce

Edirne'de, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından, aynı gün içerisinde iki farklı olayda, yasa dışı yollarla lastik bot içerisinde Yunanistan'a geçmeye çalışan toplam 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Umut yolculukları lastik botta son buldu, System.String[]

Edirne'de, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından, aynı gün içerisinde iki farklı olayda, yasa dışı yollarla lastik bot içerisinde Yunanistan'a geçmeye çalışan toplam 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 9 Eylül 2019 tarihinde saat 12.50'de, Edirne ili Enez ilçesi Boztepe Burnu açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 23 Afganistan, 7 İran ve 1 Özbekistan uyruklu olmak üzere toplam 31 düzensiz göçmen (22 erkek, 7 kadın, 2 çocuk) yakalandı.

Yine 9 Eylül 2019 tarihinde saat 14.57'de, Edirne ili Enez ilçesi Boztepe Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki Afganistan uyruklu 19 düzensiz göçmen (5 erkek, 7 kadın, 7 çocuk) yakalandı. Toplam 50 göçmenin, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği bildirildi.

(İHA)

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Durakta bekleyen vatandaşlar, kare kodla kitap okuyor
Guti, Yunanistan ekibi Aris'in başına geçiyor! Eski Mason Derneği üyesi Taşdelen: Ekrem İmamoğlu için hazırlanan mason diplomasının aslı bana ait Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine yanıt: Çabalarımı herkes takdirle karşılıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 13:37:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Umut yolculukları lastik botta son buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]