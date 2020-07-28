Umuteli bu bayramda da yetimlerin yüzünü güldürdü - Son Dakika

İnegöl Belediyesi Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, kurban bayramı öncesi 150 yetim çocuğa giyim yardımında bulunarak yüzleri güldürdü.

İnegöl Belediyesi Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, veren el ile alan eli buluşturmaya devam ediyor. İnegöl'de yardımların en yetkin adresi olarak vatandaşa kaliteli hizmet sunan Umuteli, yeni dönemde geçtiği yeni sistemle ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giyim konusunda doğrudan market ve mağazalardan alışveriş imkanı sunmaya başlamıştı. Umuteli, kurban bayramı öncesi giyim yardımlarını da gerçekleştirdi. Bayram öncesi yapılan giyim yardımlarıyla 150 yetim çocuğun yüzünü güldüren Umuteli, ailelere mağazalardan alışveriş yapabilecekleri 150'şer liralık hediye çeklerini ulaştırdı.

İnsan merkezli hizmet

Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün ramazan bayramı öncesi gerçekleştirdiği giyim yardımları hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "İnegöl Belediyesi olarak insan merkezli hizmet anlayışı ile çalışmaya devam ediyoruz. Sosyal yardımlar konusunda koordineli işleyen bir sistemimiz var. Hayırseverlerin katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz bu tür yardımlar doğru kişilere ulaştırılıyor. Zor zamanlar insanları birbirine daha yakın kılar. Dileğimiz şehrimizde ihtiyaç sahibi kimsenin kalmaması yönünde. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bu anlamda başvurularını almaya ve yardımlarına devam ediyor" dedi.

Mağazadan alışveriş imkanı

Taban, İnegöl Belediyesi Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden ihtiyaç sahibi ailelere bayram öncesi giyim yardımlarının ulaştırıldığını da hatırlatarak; "Yıllardır yardımların en yetkin adresi olarak vatandaşa kaliteli hizmet sunan Müdürlüğümüz, yeni sisteme geçiş ile birlikte gıda yardımının yanı sıra artık ihtiyaç sahibi ailelere giyim yardımını da mağazalardan temin edebilme imkanı sunuyor. Geçtiğimiz yıl gıda yardımlarını anlaşmalı marketlerden mesai saati kısıtlaması olmadan ihtiyaç sahibi ailelere sunmaya başlayan Umuteli, aynı zamanda giyim yardımlarının teminini de artık mağazalardan sağlıyor. Bu kapsamda Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından dul, yetim, kimsesiz vatandaşlardan oluşan ihtiyaç sahibi ailelere giyim yardımları yapıldı. Yapılan yardımlarla 150 yetim çocuğumuzun yüzü güldürüldü" diye konuştu. - BURSA