Üye Girişi
Umutlu bekleyiş yerini acı dolu ağıtlara bıraktı - Son Dakika

Umutlu bekleyiş yerini acı dolu ağıtlara bıraktı

11.07.2021 08:42

Umutlu bekleyiş yerini acı dolu ağıtlara bıraktı Bir anda ortadan kaybolan kardeşlerin cansız bedenleri gölette bulundu Kaybolan kardeşlerden acı haber günün ilk ışıkları ile geldi Afyonkarahisar'da dün akşam saatlerinde ortadan kaybolan biri 20 diğeri 10 yaşındaki kardeşler için başlatılan...

Umutlu bekleyiş yerini acı dolu ağıtlara bıraktı

Bir anda ortadan kaybolan kardeşlerin cansız bedenleri gölette bulundu

Kaybolan kardeşlerden acı haber günün ilk ışıkları ile geldi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da dün akşam saatlerinde ortadan kaybolan biri 20 diğeri 10 yaşındaki kardeşler için başlatılan arama çalışmasından acı haber geldi. Kardeşlerin cansız bedeni gölette bulunurken, evlatlarını gece boyunca bekleyen ailenin umutları ise sabah gün doğumu ile yerini ağıtlara bıraktı.

Olay, Çay ilçesine bağlı Kızıldağ Göleti'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kızıldağ köyünde yaşayan Hamza ve Muhammet Can Örnek isimli kardeşler hayvan otlatmak için evlerinden çıktı. Ancak akşam saatleri olmasına rağmen geri dönemeyen ikiliden haber alamayan aile üyeleri kardeşlerin hayvan otlattıkları yere gittiklerinde hayvanları başıboş halde bulunca durumdan şüphelenerek çevreyi araştırmaya başladı. Birkaç saat kardeşleri arayan ve bulamayan aile üyeleri ardından jandarmayı arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bölgeye sevkini istedi. İhbarın ardından bölgeye gelen AFAD ekipleri kardeşlerinden birisinin ayakkabısını gölet kenarında bulunca bu defa arama çalışmaları gölet kenarında yoğunlaştı.

Ayakkabıyı bulan AFAD'ın tahmini doğru çıktı

Kardeşlerin gölette boğulmuş olabileceğini tahmin eden AFAD ve jandarma sonrasında gölet suyuna bakılması için bölgeye dalgıç ekibi talep etti. Bunun üzerine olay yerine Konya İl Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Su Altı Grup Amirliği Dalgıç Polis Kurbağa Adamlar sevk edildi. Gece saatlerinde bölgeye gelen polis kurbağa adamlar suyu adeta didik ararken, arama çalışmalar yaklaşık 4 saatin ardından sonuç verdi. AFAD'ın tahminleri doğru çıkarken, polis kurbağa adamlar ayakkabının bulunduğu yerin yaklaşık 30 metre ilerisinde önce ağabeyi Hamza'nın ardından kardeşi Muhammet Can Örnek'in cansız bedenlerini suyun dibinde buldu.

Aile üyeleri sinir krizleri geçirdi

Akşam saatlerinde itibaren evlatlarından gelecek iyi bir haberi bekleyen aile üyelerinin umutlu bekleyişi gün ağardığında cesetlerin bulunması ile yerini acı dolu ağıtlara bıraktı. Evlatlarının cenazelerinin teker teker sudan çıkarıldığı gören aile üyeleri sinir krizleri geçirdi. Aile üyelerini bölgede hazır bekleyen 112 Acil servis ve jandarma ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

Kardeşlerin serinlemek için gölete girdikleri tahmin ediliyor

Cesetleri sudan çıkarılan kardeşlerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk tespitlerden ise kardeşlerin serinlemek amacı ile gölete girmiş olabilecekleri ardından boğuldukları tahmin ediliyor.

Kardeşlerin ölümünün ardından soruşturma başlatılırken, cenazelerin ise yapılacak otopsi sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

Umutlu bekleyiş yerini acı dolu ağıtlara bıraktı
Umutlu bekleyiş yerini acı dolu ağıtlara bıraktı
Umutlu bekleyiş yerini acı dolu ağıtlara bıraktı
Umutlu bekleyiş yerini acı dolu ağıtlara bıraktı

Karahisar, Jandarma, Polis, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Umutlu bekleyiş yerini acı dolu ağıtlara bıraktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Nöbet yerinde bulunmayan doktorla başhekim yardımcısının kavgası hastaneyi karıştırdı 14:46 Nöbet yerinde bulunmayan doktorla başhekim yardımcısının kavgası hastaneyi karıştırdı Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı 14:43 Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi: Çift doz aşıda 50 milyona ulaşırsak, maskeyi şemsiye gibi yanımızda taşımamız mümkün 14:11 Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi: Çift doz aşıda 50 milyona ulaşırsak, maskeyi şemsiye gibi yanımızda taşımamız mümkün
Gece Kartalları'nın oynadığı Zeybek gündem oldu! Bekçilerinin düğünde oynadığı Al Yazma Zeybeği büyük beğeni topladı 14:05 Gece Kartalları'nın oynadığı Zeybek gündem oldu! Bekçilerinin düğünde oynadığı Al Yazma Zeybeği büyük beğeni topladı Havada korku anları! Uçağın kapısını açmaya çalışan kadın, koli bandıyla sabitlendi 13:40 Havada korku anları! Uçağın kapısını açmaya çalışan kadın, koli bandıyla sabitlendi Kavgayı ayırmaya giden ekonomist, başına aldığı satır darbesiyle hayatını kaybetti 13:22 Kavgayı ayırmaya giden ekonomist, başına aldığı satır darbesiyle hayatını kaybetti
Kalpazanların yeni yöntemi şaşırttı! Mum kullanarak sahte paraları gerçeğe yakın hale getirmişler 13:12 Kalpazanların yeni yöntemi şaşırttı! Mum kullanarak sahte paraları gerçeğe yakın hale getirmişler Erzurumlu iş insanı, katıldığı bir düğünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti 11:09 Erzurumlu iş insanı, katıldığı bir düğünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
14:46 Nöbet yerinde bulunmayan doktorla başhekim yardımcısının kavgası hastaneyi karıştırdı
14:44 Futbolcuların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum, EURO 2020 finalinde kupayı kazanacak takımı tahmin etti
14:43 Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı
14:05 Gece Kartalları'nın oynadığı Zeybek gündem oldu! Bekçilerinin düğünde oynadığı Al Yazma Zeybeği büyük beğeni topladı
13:58 İki gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi uçurumun dibinde bulundu
13:25 Belçika'lı doktorları korkutan ölüm: 90 yaşında bir kadına Alfa ve Beta varyantı aynı anda bulaştı
13:23 F.Bahçe ve G.Saray, çıkarları uğruna dost oldular! Artık Kulüpler Birliği'ne karşı da birlikte hareket edilecek
13:22 Kavgayı ayırmaya giden ekonomist, başına aldığı satır darbesiyle hayatını kaybetti
13:14 Galatasaray, imza sürecini tamamlamak üzere olduğu Nicolae Stanciu'yu PSV maçına yetiştirmek istiyor
13:12 Kalpazanların yeni yöntemi şaşırttı! Mum kullanarak sahte paraları gerçeğe yakın hale getirmişler
Ölmek üzere olan çocuğu kurtardı! Kullandığı tekniği televizyondan görmüş Ölmek üzere olan çocuğu kurtardı! Kullandığı tekniği televizyondan görmüş         
14:48
Futbolcuların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum, EURO 2020 finalinde kupayı kazanacak takımı tahmin etti Futbolcuların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum, EURO 2020 finalinde kupayı kazanacak takımı tahmin etti         
14:45
Aracını gelin arabası gibi süsledi, boşanma davasına gitti Aracını gelin arabası gibi süsledi, boşanma davasına gitti         
14:14
Polisin tabancasından çıkan kurşun aileyi parçaladı: Eşi öldü, kayınvalidesi yaralı Polisin tabancasından çıkan kurşun aileyi parçaladı: Eşi öldü, kayınvalidesi yaralı         
14:08
İki gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi uçurumun dibinde bulundu İki gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi uçurumun dibinde bulundu         
13:59
Bayram öncesi oteller yüzde 100 doldu! 6 bin nüfuslu Amasra'ya 200 bin turist bekleniyor Bayram öncesi oteller yüzde 100 doldu! 6 bin nüfuslu Amasra'ya 200 bin turist bekleniyor         
13:34
Galatasaray, imza sürecini tamamlamak üzere olduğu Nicolae Stanciu'yu PSV maçına yetiştirmek istiyor Galatasaray, imza sürecini tamamlamak üzere olduğu Nicolae Stanciu'yu PSV maçına yetiştirmek istiyor         
13:14
Eski ABD Başkanı Trump'ın da izlediği büyük dövüşte Conor McGregor'un ayağı kırıldı, maçı Dustin Pourier kazandı Eski ABD Başkanı Trump'ın da izlediği büyük dövüşte Conor McGregor'un ayağı kırıldı, maçı Dustin Pourier kazandı         
11:32
Fransız turistlerin katıldığı mavi yolcuk iyi bitmedi: Karanlıkta vücudumuzu okşayıp öpmeye çalıştılar Fransız turistlerin katıldığı mavi yolcuk iyi bitmedi: Karanlıkta vücudumuzu okşayıp öpmeye çalıştılar         
10:08
Talihsiz adam, vahşi ayının kurbanı olmuş! Cansız bedeni gören kardeşler perişan oldu Talihsiz adam, vahşi ayının kurbanı olmuş! Cansız bedeni gören kardeşler perişan oldu         
09:45
Boğazdan geçen savaş gemilerinin oluşturduğu kuvvetli dalgalar kafeyi sular altında bıraktı Boğazdan geçen savaş gemilerinin oluşturduğu kuvvetli dalgalar kafeyi sular altında bıraktı         
08:43
2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı 2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı         
23:30
13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor 13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor         
22:43
Diyarbakır'da namus cinayeti! Husumetlilerini sokak ortasında kurşuna dizdiler Diyarbakır'da namus cinayeti! Husumetlilerini sokak ortasında kurşuna dizdiler         
20:14
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi         
19:16
Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü         
11:43
Dubai'de çırılçıplak poz veren kadınlar, bu kez de Karabağ'da ortaya çıktı! Yine gözaltına alındılar Dubai'de çırılçıplak poz veren kadınlar, bu kez de Karabağ'da ortaya çıktı! Yine gözaltına alındılar         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2021 14:56:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Umutlu bekleyiş yerini acı dolu ağıtlara bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement