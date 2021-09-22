Umutlu Bir Hikâye Türkmentokatlılarla buluştu - Son Dakika

Umutlu Bir Hikâye adlı film Sevinç, Yörükkırka, Kireç Mahallelerinin ardından Türkmentokat Mahallesi'nde de gösterildi.

Sosyal belediyecilik uygulamaları ile adından söz ettiren Odunpazarı Belediyesi, Türkmentokat Mahallesi'nde "Umutlu Bir Hikâye" adlı filmin gösterimini yaptı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Figen Engini Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ebru Dedeoğlu ve Kırsal Hizmetler Müdürü Mahmut İzzet Erol katıldı.

Filmde, emekli müzik öğretmeni Şükran Akdeniz'in, yıllar sonra Lüleburgaz'a bağlı Ertuğrul Köyü'ne dönerek, köyün kadınlarıyla Ertuğrul Köy Cumhuriyet Kadınları Korosu adını verdiği bir koro kurma hikâyesi anlatılıyor. Yaşları 40 ile 82 arasında değişen ve tamamı ilkokul mezunu 17 kadından oluşan koro üyelerinin, kendi kabuklarını kırarak, ekonomik özgürlüklerini elde etme hikâyesini konu alan filmi izleyenler, mahallelerinde böyle bir etkinlik düzenlediği için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti.