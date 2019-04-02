Umutlu Ev Kadınları" Projesiyle Kadınlar Mutlu

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Umutlu Ev Kadınları' projesiyle 45 kadın, hem eğitim alıyor hem de spor etkinliklerine katılıyor.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Umutlu Ev Kadınları' projesiyle 45 kadın, hem eğitim alıyor hem de spor etkinliklerine katılıyor. 3 ay sürecek projeyle kadınlar, haftanın 4 günü planlanan etkinliklere katılacak.



'Umutlu Ev Kadınları' projesi kapsamında 45 kadın, Mersin Olimpik Yüzme Havuzunda hem eğitim alıyor hem de spor etkinliklerine katılıyor. Projeye katılan kadınları bilgilendiren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Vedat Akyar, projeye 19 Mart'ta başladıklarını hatırlattı. Projeye başlamadan önce sorun analizi yaptıklarını kaydeden Akyar, "Çalışmayan ev hanımlarımızın günlük hayatlarındaki hareketsiz ve tek düzen yaşam tarzları ve bu yaşam tarzının neden olduğu sağlık, sosyal ve psikolojik sorunları gördük. Çalışmayan ve ekonomik özgürlüğü olmayan ev hanımlarımızın sağlıklı, mutlu ve müreffeh bir aile ortamının oluşturulmasındaki aile eğitim ve iletişimi, aile ile ilgili hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarındaki bilgi ve tecrübe eksiklikleri belirlendi. Müdürlük olarak ev hanımlarımızın, hareketsiz hayat tarzları ve tek düzen yaşantılara bir renk katmak, onları sportif ve fiziksel etkinlikler içerisine çekebilmek, bununla birlikte proje ortağımız olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile İl Sağlık müdürlüklerimizin uygulamaları noktasında eğitimler veriyoruz. Özellikle aile hukuku, aile iktisadı, aile ve çocuk, aile sağlığı konularında bilgilendirmeyi amaçladık. Bu eğitimlerimiz uzman antrenörlerimiz, diyetisyenlerimiz, doktorlarımız, psikologlarımız tarafından veriliyor. Proje katılan ev hanımlarıyla bir araya geldik. Çok mutlular, geri dönüşler çok iyi" diye konuştu.



Bu uygulamayı ilk aşamada pilot olarak Mersin Olimpik Yüzme Havuzunda yaptıklarını kaydeden Akyar, "Ciddi manada katılım ve istekli var. Biz de onları değerlendiriyoruz. Farklı tesislerimizde de bu projeyi inşallah gerçekleştireceğiz. Türk toplumunda aile yapısının çok önemli olduğunu bildiğimiz için özellikle de aile içerisinde de ev hanımlarının, annelerin, çocuklar ve eşler üzerinde etkin bir rol oynadığı bildiğimiz için annelerimize bu eğitimleri vermeyi düşündük. Bu eğitimler tamamen bilimsel çalışmalardan oluşuyor. Kadınlarımızdan bu aldıkları eğitimleri de aile içerisinde kullanmalarını özellikle istiyoruz. Burada aldıkları eğitimleri çocuklar üzerinde de uygulayacaklar, eşlerine de aktaracaklar. Bu sayede sağlam bir aile yapısı oluşturmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla bu topluma da yayılacak. Bizim için çocuklar çok önemli. Burada aldıkları bilgilerle annelerimiz çocuklarını çok daha iyi yetiştireceğine inanıyoruz.



Mersin'deki tüm tesislerin güzel olduğunu kaydeden Akyar, "Özellikle sportif aktiviteler yapma konusunda çok güzel tesislerimiz var. Uzman antrenörlerimiz eşliğinde step aerobik, cimnastik, yüzme, plates, yoga gibi fiziksel ve sportif etkinlikler de yine uzman antrenörlerce veriliyor. Ev hanımlarımız çok mutlu. Biz onlara çocuklarınızı okula gönderdikten sonra evden çıkın ve buraya gelin. Çocuklar okuldan dönünceye kadar o vakti, o zaman burada geçirin. Spor, fiziksel etkinlik yapın. Aile eğitim programlarına katılın dedik. Onlar da geldiler. Bu sosyalleşmeleri açısından da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu sayede ev hanımlarımızın psikolojik sorunları düzeliyor. Gerçekten bunu bugün burada gördük. Sosyal hayatın içerisine giriyorlar. Yaklaşık 50 ev hanımımız bu etkinliklere katılıyorlar. Farklı bir ortam oluyor. Çok memnunlar. Bizler de Mersin Valiliğimizin onayıyla başlatmış olduğumuz bu projeyi 3 aylık bir periyot içerisinde sürdürmek istiyoruz. Bununla birlikte diğer tesislerimizde de bu projemizin sayısını artırmak istiyoruz. Bizler bütün vatandaşlarımıza bu tesislerimizde spor yaptırmak istiyoruz. Bu uygulamalarımızın tamamı ücretsiz. Bizim ücretli hiçbir uygulamamız yok. İnşallah bu projemiz bir rol model olur. Bütün Türkiye'de bu ve buna benzer projeler uygulanır. Biz bu projenin güzel bir proje olduğuna inanıyoruz. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MERSİN

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