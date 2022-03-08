'Umutlu Kadınlar Üretiyor' Sosyal Girişimcilik Eğitim ve Yaşam Merkezinin açılışı yapıldı - Son Dakika

- 'Umutlu Kadınlar Üretiyor' Sosyal Girişimcilik Eğitim ve Yaşam Merkezinin açılışı yapıldı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde 'Umutlu Kadınlar Üretiyor' projesi kapsamında Sosyal Girişimcilik Eğitim ve Yaşam Merkezinin açılışı 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde yapıldı.

'Umutlu Kadınlar Üretiyor' projesi kapsamında Kırklareli'nde Sosyal Girişimcilik Eğitim ve Yaşam Merkezinin açılışı Vali Osman Bilgin'in katılımlarıyla yapıldı. Açılış programına kurum, kuruluş müdürleri, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Vali Osman Bilgin, proje ile kadınların ürettiği el emeklerini dünyanın dört bir yanına satacaklarını vurgulayarak, " Burada üretilen ürünleri dünyanın dört bir yanında satacağız. Amerika Birleşik Devletlerine de satacağız, Japonya'ya da satacağız. Bunu sattığımızı Türkiye'nin tüm illerine göstereceğiz. Kırklareli olarak son dönemde her konuda öncü olan rolümüzü göstereceğiz. Bu proje içi bizi arayan 4, 5 il var. Ama göreceksiniz bu proje, bu modern her zaman söylediğim gibi reklam amaçlı değil sürdürülebilir sadece günü kurtarmak için değil geleceğe dönük ve gerçekten özet okunan bir proje olacak, Türkiye'de örnek bir proje olacak. Sosyal yardımlaşma vakıflarının yardım modellemesinde hem aile bakanlığında proje değişikliğine neden olacak hem kadınlarımızın gerçek manada özgürlüklerini, kişiliklerini ve kimliklerini psikolojik ve sosyolojik yönlerini ortaya koyacak bir proje olacak" dedi.

Bilgin tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü de kutladığını söyledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde böyle bir projede olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin " 'Umutlu Kadınlar Üretiyor' projesinin Sosyal Girişimcilik Eğitim ve Yaşam Merkezinin hem kadınlarımız açsından hem de kadınlarız ile beraber buraya geldiklerinde çocuklarımızın da teknik ve mesleki anlamda stem, kodlama gibi teknolojik alanlarda yetiştirmek" dedi.

Kadın Kooperatifi Başkanı Necla Kavaz projede emeği geçen herkese teşekkür etti.