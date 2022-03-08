'Umutlu Kadınlar Üretiyor' Sosyal Girişimcilik Eğitim ve Yaşam Merkezinin açılışı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

'Umutlu Kadınlar Üretiyor' Sosyal Girişimcilik Eğitim ve Yaşam Merkezinin açılışı yapıldı

08.03.2022 17:32

- 'Umutlu Kadınlar Üretiyor' Sosyal Girişimcilik Eğitim ve Yaşam Merkezinin açılışı yapıldı Kırklareli'nde 'Umutlu Kadınlar Üretiyor' projesi kapsamında Sosyal Girişimcilik Eğitim ve Yaşam Merkezinin açılışı 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde yapıldı.

- 'Umutlu Kadınlar Üretiyor' Sosyal Girişimcilik Eğitim ve Yaşam Merkezinin açılışı yapıldı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde 'Umutlu Kadınlar Üretiyor' projesi kapsamında Sosyal Girişimcilik Eğitim ve Yaşam Merkezinin açılışı 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde yapıldı.

'Umutlu Kadınlar Üretiyor' projesi kapsamında Kırklareli'nde Sosyal Girişimcilik Eğitim ve Yaşam Merkezinin açılışı Vali Osman Bilgin'in katılımlarıyla yapıldı. Açılış programına kurum, kuruluş müdürleri, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Vali Osman Bilgin, proje ile kadınların ürettiği el emeklerini dünyanın dört bir yanına satacaklarını vurgulayarak, " Burada üretilen ürünleri dünyanın dört bir yanında satacağız. Amerika Birleşik Devletlerine de satacağız, Japonya'ya da satacağız. Bunu sattığımızı Türkiye'nin tüm illerine göstereceğiz. Kırklareli olarak son dönemde her konuda öncü olan rolümüzü göstereceğiz. Bu proje içi bizi arayan 4, 5 il var. Ama göreceksiniz bu proje, bu modern her zaman söylediğim gibi reklam amaçlı değil sürdürülebilir sadece günü kurtarmak için değil geleceğe dönük ve gerçekten özet okunan bir proje olacak, Türkiye'de örnek bir proje olacak. Sosyal yardımlaşma vakıflarının yardım modellemesinde hem aile bakanlığında proje değişikliğine neden olacak hem kadınlarımızın gerçek manada özgürlüklerini, kişiliklerini ve kimliklerini psikolojik ve sosyolojik yönlerini ortaya koyacak bir proje olacak" dedi.

Bilgin tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü de kutladığını söyledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde böyle bir projede olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin " 'Umutlu Kadınlar Üretiyor' projesinin Sosyal Girişimcilik Eğitim ve Yaşam Merkezinin hem kadınlarımız açsından hem de kadınlarız ile beraber buraya geldiklerinde çocuklarımızın da teknik ve mesleki anlamda stem, kodlama gibi teknolojik alanlarda yetiştirmek" dedi.

Kadın Kooperatifi Başkanı Necla Kavaz projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

'Umutlu Kadınlar Üretiyor' Sosyal Girişimcilik Eğitim ve Yaşam Merkezinin açılışı yapıldı
'Umutlu Kadınlar Üretiyor' Sosyal Girişimcilik Eğitim ve Yaşam Merkezinin açılışı yapıldı
'Umutlu Kadınlar Üretiyor' Sosyal Girişimcilik Eğitim ve Yaşam Merkezinin açılışı yapıldı

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde Umutlu Kadınlar Sosyal Girişimcilik ve Yaşam Merkezi açıldı Kırklareli'nde Umutlu Kadınlar Sosyal Girişimcilik ve Yaşam Merkezi açıldı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Girişimcilik, Osman Bilgin, Kırklareli, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Umutlu Kadınlar Üretiyor' Sosyal Girişimcilik Eğitim ve Yaşam Merkezinin açılışı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:16 Duyanlar inanamıyor! TFF'nin 13 hakemi oynatmayacağı kararına yorumcular tepki yağdırdı
17:12 Kritik maç öncesi nefesler tutuldu! Galatasaray'ın Barcelona kadrosu netleşti
16:38 Külçe altın diye çakmak sattılar! 12 kişi mağdur
16:32 Müzisyen Pınar Eliçe, itirafıyla şaşırttı: Beni aldatan kocamı öldürmek istedim
16:24 Benzin ve motorin yeniden zamlandı! Benzin 1,07 lira, motorin 1,59 lira arttı
16:14 Seren Serengil'in iç çamaşırsız kıyafetine yorum yağdı! Eleştirenleri "cahillik" ile suçladı
15:48 Erdoğan, doktorların kamudan ayrılmasını çok da önemsemedi: Gidiyorlarsa gitsinler yenilerini alırız
15:44 Rus yanlısı Çeçen lider Kadirov en büyük hayalini paylaştı: Kiev'e girmek!
15:43 Petrol devi Shell'den geri vites! Rusya'dan petrol ve gaz alımını bitirecek
15:36 Yine 8 Mart! Yine Taksim yasak! Yine metrolar kapalı! Yine kadınlar sokakta
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 17:44:19. #1.12#
SON DAKİKA: 'Umutlu Kadınlar Üretiyor' Sosyal Girişimcilik Eğitim ve Yaşam Merkezinin açılışı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement