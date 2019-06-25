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"Umutlu Yarınlar Projesi"

33 dakika önce

Kırklareli Valiliği himayelerinde yürütülen "Umutlu Yarınlar Projesi" kapsamında 128 faaliyet gerçekleştirildi.

Kırklareli Valiliği himayelerinde yürütülen "Umutlu Yarınlar Projesi" kapsamında 128 faaliyet gerçekleştirildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlıklı bir toplumum bedensel, ruhsal, sosyal yönden sağlıklı bireylerden oluşabileceğini söyledi.
Bireylerin tüm yönleriyle sağlıklı olabilmesinin aile ve çocukların çok yönlü gelişimine bağlı olduğunu belirten Karaman, proje ile dezavantajlı toplum kesimindeki ailelerin sosyo-kültürel ve ahlaki açıdan gelişimlerinin sağlanması yönünde çalışmalar yapıldığını aktardı.
Projeden 3 bin 467 çocuk ile bin 905 ailenin yaralandığını ifade eden Karaman, şöyle devam etti:
"Yapılan rol model ve sosyal, sportif, kültürel çalışmalarla geleceğimizin teminatı çocuklarımızın üniversiteli abi ve ablaları ile buluşması sağlanmıştır. Bu anlamlı projenin ilimizde uygulanmasını sağlayan valimiz Osman Bilgin'e teşekkür ederim."




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Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:06 Kaynak: AA
Mehmet Karaman, Karaman, Kırklareli, Güncel
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