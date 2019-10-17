Kırklareli Valiliği himayesinde yürütülen "Umutlu Yarınlar Projesi" kapsamında öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğünce, Şaban Öğünç İlkokulunda düzenlenen eğitimde, polis memuru Mehmet Balta tarafından öğrencilere trafik kuralları, yaya geçitlerinin kullanımı, öğrenci servislerinde dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı.

Balta, yaya geçitlerinde yayalar için yeşil ışık yanmasının beklenmesi, ışık olmayan bölgelerde ise trafik akışına göre güvenli olduğu durumlarda geçilmesi gerektiğini belirtti.

Bir çok kazanın bilinçsiz sürücü ve yayalardan kaynaklandığını aktaran Balta, herkesin kurallara uyması durumunda oluşan kazalarda da azalmanın görüleceğini kaydetti.

Daha sonra öğrencilere trafik kurallarının anlatıldığı çizgi film izlettirildi.