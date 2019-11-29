Kırklareli Valiliği himayesinde yürütülen "Umutlu Yarınlar" projesi devam ediyor.

Babaeski Emniyet Müdürlüğünce proje kapsamında Fatih İlk ve Ortaokulu öğrencilerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde trafik eğitimi verildi.

Emniyet Müdürü Zafer Menekşeoğlu, öğrencilere emniyet birimlerini gezdirerek çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Menekşeoğlu, konuşmasında, trafik kurallarının sadece araçlar için değil, herkes için geçerli olduğunu söyledi.

Herkesin, şehir içi ve şehirler arası hız kurallarına, trafik ışıklarına, yaya geçitlerindeki yayalara yol vermesi gerektiğini ifade eden Menekşeoğlu, birçok kazanın kuralların ihlal edilmesi sonucu meydana geldiğini belirtti.

Menekşeoğlu, trafik kurallarına uyulması halinde birçok kazanının önlenebileceğini kaydetti.

Kurallara uymayan kişilerin mutlaka uyarılması gerektiğini aktaran Menekşeoğlu, bu kapsamda aynı araç içinde olan kişilere de büyük görev düştüğünü dile getirdi.

Daha sonra Menekşeoğlu, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.