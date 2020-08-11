Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi vatandaşların taleplerini yerine getiriyor - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi, başvuruda bulunan vatandaşların taleplerini yerine getiriyor.

Gölbaşı Belediyesinden yapılan açıklamada, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşların, sağlık raporu ve ikametgah belgesi ile başvuru yapması halinde belediye birim görevlileri tarafından evlerinde ziyaret edilerek akülü veya tekerlekli sandalye ihtiyacının belirlendiği, yetkili onayı sonrası kendilerine tahsis edildiği belirtildi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in ilgilendiği proje kapsamında bugüne kadar 16 akülü, 24 manuel sandalye teslimi yapıldığına işaret edilen açıklamada, Şimşek'in şu ifadelerine yer verildi:

"Belediye çalışmalarımızda önceliğimiz her zaman halk sağlığı. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına tüm destek ekiplerimizle birlikte en hızlı şekilde yanıt vermeye devam ediyoruz. Bugüne kadar başvuruda bulunan vatandaşların talepleri ilgili birimler tarafından değerlendirilerek sandalye teslimatlarımızı gerçekleştirdik. Sandalyelerimizi teslim ettiğimiz vatandaşlarımızın sağlık durumunu da ilgili birimlerimiz yakından takip etmeye devam etmektedir."