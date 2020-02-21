Umutsuz Wuhanlılar paralarını uçak yapıp camdan attı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Umutsuz Wuhanlılar paralarını uçak yapıp camdan attı - Son Dakika

Umutsuz Wuhanlılar paralarını uçak yapıp camdan attı

16 dakika önce

Korona virüsü nedeniyle karantina altındaki Çin'in Wuhan kentinde insanlar hapsoldukları evlerden paralarını camdan saçmaya başladı.

Umutsuz Wuhanlılar paralarını uçak yapıp camdan attı, System.String[]

Korona virüsü nedeniyle karantina altındaki Çin'in Wuhan kentinde insanlar hapsoldukları evlerden paralarını camdan saçmaya başladı.


Wuhan'da insanların umutlarını yitirdiğini gözler önüne seren yeni bir video ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan videoda evden çıkamadıkları için para harcayamayan halk, paralarını uçak yapıp camdan fırlatmaya başladı.


Çin'de korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 238'e, toplam vaka sayısı ise 75 bin 465'e yükseldi. Dünya genelinde korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 247'ye çıktı. - WUHAN

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:31 Kaynak: İHA
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