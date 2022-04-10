Umuttepe'deki köpeğin üzerine sprey boyayla 'Umut' yazdılar - Son Dakika

KOCAELİ Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi'nde bir sokak köpeğinin vücuduna sprey boya ile 'Umut' yazılması, hayvanseverlerin tepkisini çekti.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi'nde bulunan bir sokak köpeğinin vücuduna kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sprey boyayla 'Umut' yazıldı. Üzerinde bulunan yazıyla kampüs içerisinde ve çevresinde dolaşan köpeğin görüntüsü hayvanseverler tarafından tepki topladı. Olayın kim tarafından ve ne amaçla yapıldığı bilinmiyor.