Umuttepe'deki köpeğin üzerine sprey boyayla 'Umut' yazdılar - Son Dakika
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Umuttepe'deki köpeğin üzerine sprey boyayla 'Umut' yazdılar

10.04.2022 15:13
Umuttepe'deki köpeğin üzerine sprey boyayla 'Umut' yazdılar

KOCAELİ Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi'nde bir sokak köpeğinin vücuduna sprey boya ile 'Umut' yazılması, hayvanseverlerin tepkisini çekti.

KOCAELİ Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi'nde bir sokak köpeğinin vücuduna sprey boya ile 'Umut' yazılması, hayvanseverlerin tepkisini çekti.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi'nde bulunan bir sokak köpeğinin vücuduna kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sprey boyayla 'Umut' yazıldı. Üzerinde bulunan yazıyla kampüs içerisinde ve çevresinde dolaşan köpeğin görüntüsü hayvanseverler tarafından tepki topladı. Olayın kim tarafından ve ne amaçla yapıldığı bilinmiyor.


Umuttepe'deki köpeğin üzerine sprey boyayla 'Umut' yazdılar
Umuttepe'deki köpeğin üzerine sprey boyayla 'Umut' yazdılar
Umuttepe'deki köpeğin üzerine sprey boyayla 'Umut' yazdılar
Umuttepe'deki köpeğin üzerine sprey boyayla 'Umut' yazdılar
Umuttepe'deki köpeğin üzerine sprey boyayla 'Umut' yazdılar
Umuttepe'deki köpeğin üzerine sprey boyayla 'Umut' yazdılar
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Kocaeli Üniversitesi, Umuttepe Yerleşkesi, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Umuttepe'deki köpeğin üzerine sprey boyayla 'Umut' yazdılar - Son Dakika


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