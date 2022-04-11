UMUTTEPE'DEKİ KÖPEĞİN ÜZERİNE SPREY BOYAYLA 'UMUT' YAZDILAR - Son Dakika
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UMUTTEPE'DEKİ KÖPEĞİN ÜZERİNE SPREY BOYAYLA 'UMUT' YAZDILAR

11.04.2022 00:02

KOCAELİ Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi'nde bir sokak köpeğinin vücuduna sprey boya ile 'Umut' yazılması, hayvanseverlerin tepkisini çekti.

KOCAELİ Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi'nde bir sokak köpeğinin vücuduna sprey boya ile 'Umut' yazılması, hayvanseverlerin tepkisini çekti. Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi'nde bulunan bir sokak köpeğinin vücuduna kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sprey boyayla 'Umut' yazıldı. Üzerinde bulunan yazıyla kampüs içerisinde ve çevresinde dolaşan köpeğin görüntüsü hayvanseverler tarafından tepki topladı. Olayın kim tarafından ve ne amaçla yapıldığı bilinmiyor.

UMUTTEPE'DEKİ KÖPEĞİN ÜZERİNE SPREY BOYAYLA 'UMUT' YAZDILAR
UMUTTEPE'DEKİ KÖPEĞİN ÜZERİNE SPREY BOYAYLA 'UMUT' YAZDILAR
UMUTTEPE'DEKİ KÖPEĞİN ÜZERİNE SPREY BOYAYLA 'UMUT' YAZDILAR

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Kocaeli Üniversitesi, Umuttepe Yerleşkesi, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UMUTTEPE'DEKİ KÖPEĞİN ÜZERİNE SPREY BOYAYLA 'UMUT' YAZDILAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: UMUTTEPE'DEKİ KÖPEĞİN ÜZERİNE SPREY BOYAYLA 'UMUT' YAZDILAR - Son Dakika
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