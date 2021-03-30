'un 4.5G bağlantı kalitesine Alman Bağımsız Danışmanlık Şirketi Umlaut'tan güvenilirlik onayı

Alman bağımsız danışmanlık ve mühendislik şirketi Umlaut'un 2020 yılında Türkiye'de 7 bin 900 kilometrenin üzerinde yol kat ederek yaptığı 4.5G bağlantı deneyimi testlerinde, Vodafone'un "Yüksek kaliteli mobil altyapıya" ve test edilen tüm servislerde "yüksek güvenilirliğe" sahip olduğu onaylandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, mobil altyapısını yeni nesil teknolojilerle geliştirerek müşterilerine en iyi dijital deneyimi sunmaya devam ediyor.

Alman bağımsız danışmanlık ve mühendislik şirketi Umlaut'un 2020 yılında Türkiye'de 7 bin 900 kilometrenin üzerinde yol kat ederek yaptığı 4.5G bağlantı deneyimi testlerinde, Vodafone'un "yüksek kaliteli mobil altyapıya" ve test edilen tüm servislerde "yüksek güvenilirliğe" sahip olduğu onaylandı. Raporda, Vodafone'un şehir merkezlerinde yüzde 99'un üzerinde kesintisiz bağlantı ve ortalama 2 saniyeden hızlı çağrı kurulum süresi ile birlikte "üstün kaliteli ses deneyimine" sahip operatör olduğuna da yer verildi. 2019 yılı ölçümlerine kıyasla ses, internette gezinme ve YouTube deneyiminde önemli gelişim gösteren Vodafone'un, müşterilerine "popüler canlı yayın sayfalarında hızlı internet deneyimi" yaşattığı ve "YouTube'da yüzde 98,5 seviyesinde kesintisiz internet ile yüksek seviyede güvenilirlik" sağladığı da tasdiklendi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak, müşterilerimize en kaliteli bağlantı deneyimini kesintisiz bir şekilde sunabilmek için teknolojiyi etkin olarak kullanıyoruz. Alman bağımsız danışmanlık ve mühendislik şirketi Umlaut'un 2020 raporunda yer verdiği test sonuçları da bizi destekliyor. Üstün kaliteye sahip 4.5G altyapımızla şehir merkezlerinde yüzde 99'un üzerinde kesintisiz bağlantı sunuyoruz. Ortalama çağrı başlatma süremiz ise tüm Türkiye'de 2 saniyenin altında. Bununla birlikte kesintisiz canlı yayın ve yüzde 98,5 başarı oranıyla müşterilerimize YouTube'da kaliteli video deneyimi yaşatıyoruz. Ayrıca pandemide yüzde 50'ye kadar artan mobil veri trafiğine rağmen ilgili metriklerde en çok gelişim gösteren operatör olarak müşterilerimizin ihtiyacına en iyi şekilde karşılık verebilmekten gurur duyuyoruz."

Umlaut Telekomünikasyon CEO'su Hakan Ekmen ise, "Türkiye'de sunduğu yüksek kaliteli kullanıcı deneyiminden dolayı Vodafone'u kutluyoruz. İçinde bulunduğumuz zorlu pandemi döneminde Vodafone'un tüm servislerde yüksek kalite ve güvenilirlik sağlamasını takdirle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.