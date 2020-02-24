'un Bağlantılı Araç Çözümleri güvenli ve ekonomik sürüş deneyimi sunuyor - Son Dakika

Vodafone Business'ın Bağlantılı Araç Çözümleri çatısı altında sunduğu araç takip sistemleri, e-otomotiv ve güvenli araç çözümleri ile araç sahiplerine verileri anlık raporlama, etkin filo yönetimi ve yakıt tasarrufu avantajları sağlıyor.

Vodafone'den yapılan açıklamaya göre, şirket, işletmelerin dijital iş ortağı olarak onları geleceğin dünyasına hazırlamayı sürdürüyor. Nakliyeden inşaata, taşımacılıktan araç kiralamaya kadar farklı sektörlerde çok sayıda aracı olan şirketlere araçlarının merkezi kontrolünü sağlama imkanı sunan Bağlantılı Araç Çözümleri, bakım-onarım ve yakıt maliyetlerinden de tasarruf sağlıyor.

Güvenli araç çözümleri kapsamında aracın iç donanımına yerleştirilen sistem sayesinde motor devir hızından, anlık ve ortalama yakıt tüketimine, yakıt ve turbo basıncından, gaz pedalı pozisyonuna kadar araca ve sürüş performansına dair tüm bilgiler alınıp raporlanıyor ve analiz ediliyor. Tüm bu datalarla birlikte sürücülere bir sürüş puanı da veriliyor.

Açıklamaya göre, böylece her sürücünün aracı ne kadar riskli kullandığı analiz edilebiliyor, kasko ve ilgili sigortalar bu puanlara göre değerlendirilebiliyor. Ayrıca, bakım zamanı ve arıza durumu takip edilebiliyor; konum ve kaza bildirimi sayesinde kaza anında konum bilgisi de iletilerek hızlı müdahale sağlanabiliyor.

"Hem işletmelere hem bireylere güvenli ve ekonomik sürüş imkanı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone Business olarak teknolojiyi insan hayatını iyileştirmek için kullandıklarını ve otomotiv sektöründe de dijital dönüşüm konusunda öncü olmak istediklerini belirtti. Şahin, şöyle konuştu:

"Günümüzde tüm sektörlerin odağında dijitalleşme var. Otomotiv sektörü de bu konuda başı çekiyor. Biz de Vodafone Business olarak Bağlantılı Araç Çözümlerimiz ile bu alanda işletmelere ulaşıyoruz. Bağlantılı Araç Çözümleri çatısı altında sunduğumuz 'araç takip sistemleri', 'e-otomotiv ve "güvenli araç çözümleri' hem işletmelere hem bireylere güvenli, ekonomik sürüş imkanı sunuyor. Çok sayıda aracı olan firmalar bir yandan yakıt ve bakım maliyetlerini düşürürken, bir yandan da sürücülerin sürüş performansını yakından takip edebiliyor. Böylece müşteri memnuniyeti ve güvenliğini de sağlamış oluyorlar. Sürücüler için faydası ise banka ve sigorta şirketleri gibi finans sektöründeki kuruluşların, sürüş puanını değerlendirerek, iyi sürücülere daha uygun fiyatlı kredi ve kasko seçenekleri sunuyor olmaları. En önemlisi, sürüş deneyimi ve davranışları raporlandığı için sürücüler daha özenli ve dikkatli davranıyor. Bu da toplum olarak daha güvenli bir trafik akışına sahip olmamızı sağlıyor."

E-otomotiv kaza anında hayat kurtarıyor



Açıklamada yer verilen bilgilere göre, Bağlantılı Araç Çözümleri'nden araç takip sistemi, aracın anlık ve geçmişe yönelik hareketlerini, coğrafi bilgi sistemi kullanılarak çevrimiçi GPS/GSM uydu bağlantısı ile 7/24 en iyi ve en güvenli şekilde kontrol edilebiliyor.

"E-otomotiv" ise araçların kaza durumlarında 112'yi arayabilmesi ve 112 tarafından aranabilmesine olanak sağlayan bir altyapı. Uygulama kapsamında otomobiller olası bir kaza durumunda 112 acil servisi arıyor, sadece aramakla da kalmıyor sensörler yardımıyla veri de aktararak kazanın şiddeti, lokasyon gibi hayat kurtaran bilgilerin iletilmesini sağlıyor. Ayrıca kaza sonrası şoför de bir düğmeye basarak yardım isteyebiliyor. Böylece olası kaza durumlarında doğru ve hızlı bilgilendirme sağlanarak kazanın etkilerinin minimize edilmesi sağlanıyor.

Güvenli araç çözümleri ise araç içinde yer alan verilerin insan müdahalesine gerek kalmadan uzaktan indirilmesini sağlıyor. Vodafone Business, araca dair verileri ham halde veya rapor halinde işletmelere sunabiliyor. Alınan verileri gerçek zamanlı işleyerek sürüş performansını ölçümlüyor, zamanla biriken verileri anlamlandırarak daha güvenli ve ekonomik sürüş sağlıyor. Ayrıca, alarm özelliği ile belli bir hız aşıldığında anında bilgilendirme yapıyor. Bu çözümlerle, sürüş bilgilerine erişerek araçla kat edilen günlük ve toplam mesafeyi, hız bilgilerini, sürüş skorunu görmek mümkün oluyor.

Güvenli Araç Çözümleri'nde 3 farklı versiyon bulunuyor. Bunlardan ilki Dijital Takograf. Araç ve sürücü kontrol cihazı olan Dijital Takograf, genellikle kara yolu ile yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari firmalar tarafından kullanılıyor. Bu çözümün ikinci versiyonu Sürüş Performansı. Geleneksel araç takip sistemlerinde yer alan hizmetlere ek olarak belirli dönemlerde araçların içinde yer alan sensörlerden veri alınıyor. Aracın içinden elde edilebilecek detaylı bilgiler ve sürücünün araç kullanımına ilişkin bütün detaylar analiz ediliyor. Üçüncü versiyon Premium Paket'te Dijital Takograf ile Sürüş Performansı özellikleri bir arada sunuluyor.



Yakıt tasarrufu sağlanıyor



Güvenli Araç Çözümleri, özellikle araç kiralama şirketleri, turizm firmaları ve taksiler gibi yüksek sayıda araca sahip kurum ve firmalar için büyük avantajlar sağlıyor. Örneğin, araç kiralama sektöründe faaliyet gösteren bir şirket, sürüş kalite skorlaması yaparak doğru fiyatlamayı sağlayabiliyor. Yakıt bilgisi Telemetri Sistemi'nden alınan veriler sayesinde mutlak değerler olarak gösterildiği için araç teslimleri yapılırken ortaya çıkan anlaşmazlıklar gideriliyor. Bu çözümlerle, özellikle araç kiralamada çok sık yaşanan motor, parça hırsızlığı gibi durumların da önüne geçilebiliyor. Ayrıca, Periyodik Bakım Zamanı yaklaşan araçlar servislere bildiriliyor, olası bir arıza halinde kullanıcı tedbir amaçlı servise yönlendiriliyor.



Vodafone Business Güvenli Araç Çözümleri ile etkin filo yönetimi ve yakıt tasarrufu da sağlanabiliyor. Hangi sürücünün aracı nasıl kullandığı raporlanabildiği için güvenli sürücüler ile çalışma şansı sunuluyor. Bu da hem araçların fiziksel durumunun hem de müşteri memnuniyetinin korunmasını sağlıyor. Verimliliği artıran bu çözümler, rölanti sürelerini de kısaltarak tasarruf sağlıyor.