'un Çalışan Mesafe Takip çözümü, Domino's'ta sosyal mesafeyi koruyacak - Son Dakika

'un Çalışan Mesafe Takip çözümü, Domino's'ta sosyal mesafeyi koruyacak

Domino's, Tedarik Zinciri Merkezleri'nde çalışanlarının sosyal mesafesini korumak ve koronavirüs riskini en aza indirmek için Vodafone Business'ın Çalışan Mesafe Takip çözümünü seçti.

'un Çalışan Mesafe Takip çözümü, Domino's'ta sosyal mesafeyi koruyacak, System.String[]

Domino's, Tedarik Zinciri Merkezleri'nde çalışanlarının sosyal mesafesini korumak ve koronavirüs riskini en aza indirmek için Vodafone Business'ın Çalışan Mesafe Takip çözümünü seçti.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, sunduğu çözümlerle işletmelerin normalleşme sürecine uyumunu kolaylaştırırken, Domino's, sosyal mesafeyi Vodafone Business teknolojisi ile koruyor.

Çalışan Mesafe Takip çözümü ile bir çalışanın Kovid pozitif çıkması durumunda geriye dönük raporlardan ilgili çalışanın güvenli mesafeyi ihlal ettiği çalışanlar tespit edilebiliyor ve test yaptırılabiliyor. Böylece diğer çalışanların sağlığı korunurken, müşterilerin de güvenliği sağlanıyor.

Çözüm ile Domino's'un Tedarik Zinciri Merkezleri'ndeki tüm iş süreçlerinde çalışanlarının sosyal mesafeyi koruması sağlanırken, çalışanların mesafesi, belirlenen eşiğin altına inerse üzerlerindeki kartlara uyarı gönderiliyor.

"Çalışan ve müşteri sağlığı, önümüzdeki dönemde de işletmeler için en öncelikli konu olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, işletmelerin odağında sağlık ve güvenliğin olduğunu belirterek, çalışanların ve müşterilerin sağlığının, önümüzdeki dönemde de işletmeler için en öncelikli konu olacağını vurguladı.

Pandemi sürecinde üretimden pazarlamaya tüm sektörlerde işletmelerin bir yandan iş süreçlerinin sürekliliğini sağlarken bir yandan da çalışanları ve müşterilerinin sağlığını korumaya odaklandığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Çalışan Mesafe Takip çözümümüz, Türkiye'de uygulanan ilk çözümlerden biri. Domino's da çalışanlarının farkındalığını artırmak ve sosyal mesafelerini korumak için Çalışan Mesafe Takip çözümümüzü seçti. Domino's, bu çözümümüz sayesinde sosyal mesafe ihlallerini önlemek için anlık analiz ve raporlama alabiliyor ve olası bir yayılma riskini önleyebiliyor.

Ayrıca, müşteriler için de koronavirüs riskini minimize ederken marka imajının zedelenmesini önlüyor. Vodafone Business olarak müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda çözümler geliştirmeye ve uçtan uca dijitalleşmelerini sağlayacak hizmetler sunmaya devam edeceğiz."

DP Eurasia Group Üst Yöneticisi (CEO) Aslan Saranga da pandemi sürecindeki önceliklerinin daima çalışan ve müşteri sağlığı olduğunu belirterek, "Bu vizyonla Kovid-19 sürecinin başından itibaren son derece proaktif bir strateji izleyerek henüz izolasyon zorunluluğu başlamadan çok önce önlemlerimizi aldık. Bugün Vodafone Türkiye ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle önlemlerimizi daha da ileri seviyeye taşıyor; sağlık, hijyen ve güvenlik tedbirlerimizi anbean güçlendirmeyi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışan Mesafe Takip çözümü

Verilen bilgiye göre, Vodafone Business'ın sunduğu Çalışan Mesafe Takip çözümü, çalışanların birbirleriyle olan mesafelerini anlık olarak tespit ederek sosyal mesafe kurallarına uyulmasını sağlıyor. Vaka olması durumunda etkilenen çalışan veya çalışanların hızlıca tespit edilerek önlem alınmasına yardımcı oluyor.

Vodafone Business, ayrıca Red Kontrol çatısı altında işletmelere farklı sağlık ve güvenlik çözümleri de sunuyor. Bu çerçevede sunulan "Verimli İş Takibi Yönetimi" ile iş güvenliğine katkı sağlanıyor. Verimli İş Takibi Yönetimi çözümü, bir çalışanın bir süre hareketsiz kaldığını tespit ediyorsa sesli uyarı veriyor. Çalışanlardan birinin düşmesi durumunda belirlenen kişilere alarm gönderilerek hızlı müdahale edilmesini sağlıyor. Acil durum butonu ile firma çalışanlarının acil bir durumda destek almasını sağlıyor.

112 Acil, Vodafone, Türkiye, İcra, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 13:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'un Çalışan Mesafe Takip çözümü, Domino's'ta sosyal mesafeyi koruyacak - Son Dakika Ekonomi

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